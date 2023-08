Golkar dan PAN ke Prabowo, Said Abdillah: Kami Terbiasa Dikeroyok

SINAR HARAPAN—Bergabungnya Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung Capres Prabowo Subianto tidak menyurutkan optimisme PDIP untuk memenangkan Ganjar Pranowo.

Ketua DPP PDIP Said Abdillah mengatakan partainya menghormati pilihan dan kedaulatan masing masing partai. Ia menilai langkah Golkar dan PAN mencerminkan demokrasi berkembang makin baik.

Said menilai kejadian serupa telah terjadi pada pemilihan presiden (pilpres) 2014, saat itu Jokowi dan Jusuf Kalla hanya diusung oleh PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI.

“Walaupun saat itu dari sisi jumlah dukungan partai di pilpres kami kalah jauh, tetapi dengan soliditas dan kerja politik yang kuat di akar rumput terbukti pasangan Jokowi-JK justru mampu memenangkan pilpres dengan perolehan suara 53,15 persen, sementara Prabowo Hatta 46,88 persen,” ujarnya lewat rilisnya, Minggu (13/8/2023).

Menurut dia, partainya juga sudah menjalin kerja sama politik dengan PPP, Hanura dan Perindo. Untuk itu, PDIP akan semakin menguatkan basis dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024.



Ada PPP yang memiliki kekuatan barisan kiai dan santri yang teguh dalam jalan dakwah politik. Lalu, Perindo memiliki jaringan kekuatan media dan Hanura yang mempunyai kekuatan pendukung di luar Jawa.



"Atas modal politik yang saling melengkapi ini, maka PDIP dengan kekuatan politik yang ada merasa besar hati atas konfigurasi politik," katanya.



Said mengatakan PDIP memiliki sejarah panjang sebagai partai yang dididik dan dibesarkan dengan terbiasa dikeroyok secara politik. Hal ini terjadi pada masa Orde Baru dan Jokowi-JK.



"Oleh sebab itu bagi segenap kader PDIP perlu kami ingatkan, kami pernah mengalami pahit getir-nya sejarah, justru dari pengalaman panjang itulah kami harus memperkuat mental juang," tutur Said.



"Kami harus bisa setegak-tegak-nya melalui jalan terjal politik dan dengan begitulah mental juang kami terbentuk. Kami tidak boleh terlena manisnya kekuasaan dan melupakan jati diri sebagai partai sandal jepit, sebagai partai yang di sokong oleh barisan pemberani yang terbiasa 'nggetih'," tambahnya.



Dengan berkaca pada jati diri itulah, lanjut Said, partai-nya bisa berjalan dan melangkah bersama dengan semangat juang memenangkan Pemilu 2024.



"Ganjar Pranowo kami yakini sebagai figur yang prospek magnet elektoral ya sangat besar hingga masa pencoblosan 14 Februari 2024 nanti," ujar Said.



Sementara itu Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan partai-nya tidak khawatir empat partai politik yang ada di DPR RI bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yaitu Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, dan PAN.



"Biasa saja (empat partai bergabung dalam KKIR), karena yang memilih langsung adalah rakyat," kata Awiek kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.



Dia mengaku parpol koalisi pendukung Ganjar Pranowo tidak mengadakan rapat khusus pasca-empat partai bergabung dalam KKIR. Menurut dia, parpol koalisi pendukung Ganjar hanya menjalankan rapat rutin untuk mematangkan strategi pemenangan.



"Hari ini formulasi koalisi parpol parlemen dengan formasi 2,3,4 yaitu dua parpol mendukung Ganjar Pranowo, tiga parpol mendukung Anies Baswedan, dan empat parpol mendukung Prabowo Subianto," tuturnya.



Menurut dia, setelah sikap politik Golkar dan PAN itu menandakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak berlanjut dan berakhir dengan baik-baik.



Dia berharap Pemilu 2024 berjalan damai dan mewujudkan iklim demokrasi yang kondusif.



Sebelumnya, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkoalisi bersama Patai Gerindra berkoalisi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calo presiden Pemilu 2024.



Tanda tangan kerja sama politik serta deklarasi capres Prabowo Subianto dilaksanakan di Museum Naskah Proklamasi di Jakarta Pusat, Minggu pagi.



Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.