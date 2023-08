Sudirman Said: Cawapres Pendamping Anies Baswedan Tak Lama Lagi Diumumkan

SINAR HARAPAN--Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, menyebutkan kalau tidak lama lagi akan mengumumkan kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan pada Pemilu 2024.



"Kapan pengumuman kandidat cawapres Anies Baswedan dilakukan, ini masih dalam pembicaraan KPP (Koalisi Perubahan untuk Persatuan)," kata Sudirman Said, dalam siaran pers yang diterima di Karawang, Minggu.



Ia menyampaikan, koalisi mengapresiasi pandangan berbeda dalam soal waktu deklarasi sekaligus pengumuman calon pendamping Anies Baswedan.



“Ketiga partai KPP punya latar belakang dan konteks internal yang berbeda beda, meski dengan tujuan yang sama yaitu mengusung dan memenangkan pasangan capres dan cawapres koalisi perubahan,” katanya.



Mantan menteri ESDM ini meyakini kalau setiap pandangan memiliki latar belakang dan dasar pemikiran.



Beberapa waktu lalu Ketua Umum Partai Nasdem menyampaikan pandangan sebaiknya deklarasi cawapres Anies Baswedan menunggu koalisi lain lebih dahulu, bahkan sempat menyebut akan dilakukan di ujung menjelang saat pendaftaran resmi ke KPU.



Sementara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera mengharapkan ada deklarasi bersama secepatnya dan mengumumkan nama pasangan cawapresnya Anies.



“Benar ada perbedaan, tetapi kesamaannya adalah seluruh partai sikapnya berdasarkan Piagam Koalisi, yakni memberikan mandat kepada kandidat capres untuk menentukan pasangan,” kata dia.



Menurut Sudirman Said, Anies telah mendapat masukan berbagai nama calon pendampingnya selama beberapa bulan terakhir dari hasil berkonsultasi dengan banyak tokoh masyarakat ,baik pemimpin partai maupun non partai.



Ia menyebutkan, nama cawapres tersebut telah dikantongi Anies, dan kini sedang dalam proses mengomunikasikan keputusan yang telah diambilnya kepada para ketua umum partai KPP dan tokoh masyarakat.



“Nanti setelah komunikasi beres, pada waktunya para pemimpin partai akan menyepakati momentum terbaik untuk deklarasi bersama koalisi dan mengumumkan nama calon pasangan," katanya.



“Kami mohon doa dari berbagai pihak yang menghendaki perbaikan, karena dalam waktu tidak lama lagi KPP akan mendeklarasikan secara resmi pasangan Anies Baswedan untuk Pemilu 2024,” kata Sudirman, menambahkan.