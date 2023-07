ELSAM: Indonesia Harus Punya Otoritas Perlindungan Data

Ilustrasi (dok)

SINAR HARAPAN--Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengatakan Indonesia harus mempunyai otoritas perlindungan data independen untuk menjamin keamanan segala jenis data milik masyarakat dan pemerintah.



"Negara-negara lain itu kan sebagian sudah memiliki ekosistem atau tata kelola perlindungan data yang baik, termasuk otoritas perlindungan data. Sehingga ketika terjadi kebocoran maka otoritas akan secara proaktif melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah betul kebocoran dan apakah data breach itu terjadi," kata Wahyudi dalam diskusi 'Data Warga Siapa Yang Jaga' di Kanal YouTube Trijaya FM, Sabtu.



Hal tersebut disampaikan Wahyudi menanggapi beberapa insiden kebocoran data masyarakat, yang terbaru adalah dugaan bocornya data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).



Wahyudi kemudian mencontohkan salah satu negara yang mempunyai otoritas khusus perlindungan data adalah Korea Selatan dengan Personal Information Protection Commission (PIPC).



Korea Selatan bahkan menjadikan PIPC sebagai komisi regulator independen dengan kewenangan untuk melakukan investigasi apabila terjadi insiden terkait dengan data di Korea Selatan.



Berapa contoh penindakan oleh PIPC adalah saat komisi tersebut menjatuhkan denda 6,1 juta dolar AS kepada Facebook pada November 2020 karena pelanggaran data pribadi penggunanya.



Kemudian pada September 2022 PIPC menjatuhkan denda 50 juta dolar AS kepada Google dan denda 22 juta dolar AS kepada Meta Platform karena pelanggaran regulasi kerahasiaan data pribadi Korea Selatan.



Dia juga mengatakan tidak adanya otoritas yang mempunyai kewenangan serupa di Indonesia bisa menyebabkan proses investigasi dan mitigasi kebocoran data menjadi kurang efisien.



Hal senada juga disampaikan anggota Komisi I DPR RI Sukamta Mantamiharja yang mengatakan bahwa Indonesia sudah mempunyai institusi perlindungan data yang mumpuni. Namun belum ada yang menyatukan institusi-institusi tersebut menjadi satu kesatuan.



Dia mengatakan lembaga keamanan siber yang telah berjalan saat ini antara lain BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Divisi Siber Polri atau dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Siber Polri.



"Banyak stakeholder saling membantu dalam urusan ini tetapi penanggung jawab besarnya, lembaga pengontrol, pengendali, dan pengelola, belum ada," kata Sukamta.

Beberapa kasus

Saat ini, ancaman cyber crime semakin menjadi perhatian utama di Indonesia, dengan beberapa kasus kebocoran data yang mengkhawatirkan. Kejadian-kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya melindungi data dan infrastruktur digital dari serangan yang semakin kompleks dan canggih.

Berikut adalah tiga kasus kebocoran data terbesar yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Ancaman Hacker meretasan 13 juta data pengguna Bukalapak,

Dilansir dari Kumparan.com, terdapat soerang hacker dengan memakai username “Gnoticplayers” yang mengaku memegang sekitar 13 juta data pengguna Bukalapak. Informasi ini dipublikasikan di situs Have I been Pwned, di situs tersebut dilaporkan belasan juta data yang dibobol dari data backup perusahaan pada Oktober 2017.

91 juta data pengguna dan 7 juta akun merchant Tokopedia diretas dan dijual di Dark Web.

Pada 2019, kabar yang buruk tersampaikan di awak media bahwa terjadi kebocoran data sebanyak 91 juta data pengguna dan 7 juta data akun merchant pada Tokopedia dijual oleh Hacker di Empire Market, Dark Web. Data yang bocor berupa User ID, Email, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor ponsel, dan password sandi. Dari data tersbut hacker mencapai keuntungan sampai dengan US$5.000 atau Rp 75.000.000,- dikutip dari cnbcindonesia.com.

Akun Paylater pengguna Traveloka dibobol dan tetap dibebankan tagihan

Pengguna bernama Trias mengalami pengalaman pahit pada akun paylater Traveloka yang ia punya. Dilansir dari tulisannya pada mediakonsumen.com, pembobolan ini terjadi pada tanggal 4 April 2019 dimana akun Gmailnya terkena hack dan mendapat 4 tagihan pembelian tiket pembelian melalui paylater sebesar Rp 2.848.310.

4. Dugaan kebocoran data terjadi lagi. Kali ini diduga ada sebanyak 337 juta data dari Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bocor di darkweb.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta dugaan kebocoran data ini diusut secara tuntas. Selain itu, ia meminta kasus kebocoran data ini harus dijelaskan pemerintah kepada publik, mulai dari proses penanganan, pencegahan dan penindakan hukum.

Menurutnya hal ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik dari pemerintah. Pasalnya, beberapa kali kebocoran data justru terjadi di instansi pemerintah.

"Ketika publik kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dalam menyimpan data setelah data paspor di pusat data nasional bobol, data dukcapil juga bocor maka ke depan segala hal mengenai pengumpulan data pemerintah akan mengalami penentangan jika tidak ada jaminan keamanan dan perbaikan sistem keamanan," tegas Sukamta dalam keterangan yang diterima Kontan.co.id, jum'at (21/7).