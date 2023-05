Anies: Bangsa dan Negara Tidak Akan Maju Jika Para Mafia Tetap Dibiarkan Merajalela

SINAR HARAPAN—Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan menegaskan bahwa bangsa dan negara Indonesia tidak akan maju selagi para mafia tetap dibiarkan merajalela di negara ini.

Ia menyatakan berbagai mafia di Indonesia harus diberantas, termasuk mafia BTS (base transceiver station). Hanya dengan demikian, Anies yakin keadilan Indonesia dapat tercapai

"Ada mafia tanah, mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah termasuk mafia BTS itu. Semua, karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini," jelas Anies dalam acara Temu Kebangsaan Relawan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).

Khusus terkait dengan kasus BTS, dia mendorong para penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada setiap pihak. Anies menekankan tak boleh ada pihak yang kebal hukum.

"Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan. Hukum tegak untuk semuanya dan transparansi ini perlu dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai ada intervensi dalam penanganan kasus apapun," ujarnya.

Anies meyakini, meski persoalan mafia secara umum akan merusak Indonesia secar perlahan. Oleh sebab itu, harus jadi perhatian khusus.

Anies Singgung Atur Mengatur Kandidat Capres, Sindir Siapa? Anies mengilustrasikan, masalah mafia ini seperti katak yang dimasukkan ke dalam panci berisi air lalu dipanaskan secara perlahan.

Katak itu tak akan sadar ada masalah namun pada akhirnya dia akan mati ketika air perlahan mendidih. "Bila kita tidak menyadari, jika pertumbuhan tersebut terus-menerus, maka akan merusak Indonesia," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Relawan teladan

Pada acara itu Anies mengajak para relawan untuk menjadi relawan yang teladan. "Karena itu jadilah relawan teladan. Siap? Jadi apa? Relawan apa?" kata Anies.



"Teladan," sorak para relawan yang hadir.



Anies menyebut relawan yang teladan ialah relawan yang menghormati lawan dalam kontestasi Pilpres 2024 dengan optimistis berkompetisi membawa gagasan dan rekam jejak.



"Jadilah relawan teladan, menghormati kedatangan lawan sambil mengatakan 'Kami membawa gagasan, kami membawa rekam jejak'. Siap disandingkan, siap ditandingkan," ujarnya.



Sebaliknya, dia mengajak para relawannya untuk menjauhi sikap penolakan terhadap kompetitornya pada Pilpres 2024, seperti membentangkan spanduk yang berisi penolakan.



"Dan kami yakin bahwa gagasan kita, karya kita, rekam jejak kita, program kita bila disandingkan maka kita akan bisa mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk lebih baik ke depan," ucapnya.



Dia juga memberikan semangat kepada para relawannya untuk menjadi pejuang yang mampu menghadapi tantangan yang kiranya menghadang sehingga mampu meraih kemenangan pada Pilpres 2024.



Sebab, Anies menyebut dirinya dan para relawannya berjuang membawa nilai-nilai, yakni nilai kesetaraan dan keadilan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik dan makmur ke depannya.



"Jangan pernah takut untuk menunjukkan pilihan kita, setuju? Bila kita menawarkan prinsip keadilan, prinsip kesetaraan," katanya.



Di awal, Anies mengaku bahagia mendapat dukungan dari para relawannya yang hadir dari sejumlah kota di Indonesia itu, sehingga mampu membangkitkan semangatnya dalam menyongsong pemilu yang penuh kegembiraan.



"Kalau boleh saya sampaikan I love you and I love you almost full. Kenapa almost full? Kalau saya katakan I love you full maka tidak ada ruang untuk cinta tumbuh, tapi kalau I love you almost full maka cinta kita Insya Allah tumbuh berkembang terus ke depan," kata dia.