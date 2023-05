Menhan Terima KSAD Amerika Serikat, Sepakat Jaga Kawasan Indo-Pasifik Stabil dan Damai

SINAR HARAPAN--Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sepakat menjaga dan memelihara kawasan Indo-Pasifik tetap stabil dan damai karena itu merupakan kepentingan semua pihak.



Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat Jenderal James Charles McConville menyampaikan komitmen itu setelah keduanya bertemu di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat.



"Sikap Indonesia jelas. Kita (Indonesia, red.) berkepentingan dalam (menjaga) keadaan stabil dan damai di kawasan Indo-Pasifik. Dan itu, saya kira concern kita, dan untuk itu nanti kita pelihara bersama semua negara, dan semua kekuatan," kata Prabowo Subianto menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas pertemuan.



Sementara itu, Jenderal McConville, yang turut hadir dalam sesi jumpa pers, menjelaskan Angkatan Darat Amerika Serikat juga memiliki kepentingan yang sama menjaga kawasan Indo-Pasifik tetap damai, aman, dan stabil.



"Kami punya banyak kawan di wilayah (Indo-Pasifik). Kami juga bekerja bersama-sama. Kami pun memiliki kesamaan kepentingan dalam perdamaian, keamanan, dan stabilitas. Oleh karena itu, kami bekerja sama untuk mengelola kebebasan dan keterbukaan Indo-Pasifik untuk semua pihak," tutur McConville.



Kepala Staf Angkatan Darat AS untuk kedua kalinya berkunjung ke Indonesia dan bertemu Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya, Jakarta, Jumat. Dia sebelumnya juga berkunjung ke Markas Besar TNI AD dan bertemu dengan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.



Di Mabesad, dua kepala staf Angkatan Darat itu menjajaki peluang memperkuat kerja sama militer ke depannya, terutama bidang pelatihan dan pertukaran prajurit.



Sementara di Kementerian Pertahanan RI, Prabowo, yang juga didampingi oleh Jenderal Dudung dan jajaran pejabat Kemenhan, berbincang selama kurang lebih 1,5 jam dengan McConville.



"Ini adalah kunjungan beliau kedua kali, dan beliau pun pernah saya terima di kediaman saya 3 tahun lalu sebelum COVID melanda," ujar Prabowo.



Dia mengatakan hubungan TNI AD dan Angkatan Darat Amerika Serikat telah terjalin selama puluhan tahun.



"Hubungan kami dengan tentara AS selama ini berjalan dengan sangat baik. Kerja samanya puluhan tahun, dan kami sepakat melanjutkan kerja sama ini tentunya di bidang pendidikan, pelatihan, dan pertukaran personel," kata Prabowo.



Sementara itu, McConville menyampaikan Indonesia dan AS memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan keamanan dan kesejahteraan.



"Kami memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan melalui kerja sama yang ada dan sudah sangat kuat. Kami juga menanti kelanjutan kerja sama ke depannya," kata pimpinan Angkatan Darat Amerika Serikat.



McConville tiba di kantor Prabowo pada pukul 14.30 WIB, dan dia disambut oleh upacara penyambutan dari pasukan TNI. Prabowo dan McConville menyempatkan diri mengecek pasukan, dan mengheningkan cipta di depan patung Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno.



Kunjungan McConville ke Indonesia ini merupakan rangkaian dari tur Indo-Pasifik yang berlangsung sejak minggu lalu. McConville pertama kali menyambangi markas Angkatan Darat AS di Alaska, Amerika Serikat, dalam rangkaian tur-nya itu, Jumat minggu lalu (5/5).



Dia melanjutkan perjalanan ke Tokyo, Jepang, Senin (8/5), kemudian ke Filipina, Rabu (10/5).