Partai Buruh Tidak Bisa Pastikan Kehadiran Bakal Calon Presiden di Istora Senayan

SINAR HARAPAN - Presiden Partai Buruh Said Iqbal tak bisa memastikan kehadiran bakal calon presiden (bacapres) dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Istora Senayan pada Senin 1 Mei 2023.



Said Iqbal mengatakan, di Istora Senayan dilaksanakan aksi "May Day Fiesta" yang rencananya dihadiri bacapres. Namun kehadiran bacapres Pemilu 2024 belum ada kepastian



"Tentang capres yang akan hadir kami belum mendapatkan konfirmasi, masih tentatif sampai sekarang," kata Said Iqbal saat jumpa pers di kawasan Patung Kuda, Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin siang.

Baca Juga: Komisi Pemberantasan Korupsi Fokus Periksa Laporan Harta Kekayaan AKBP Achiruddin Hasibuan

Massa aksi buruh telah bergerak dari area Patung Kuda menuju Istora Senayan untuk melanjutkan aksi bertajuk "May Day Fiesta".



Dalam "May Day Fiesta", Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan orasi kebangsaan dan menyatakan sikap Partai Buruh dengan mendeklarasikan koalisi orang kecil.



Usai jumpa pers, Iqbal bersama sebagian rombongan aksi mengkoordinasikan massa aksi untuk berpindah ke Istora Senayan. Massa aksi berjalan ke arah timur menuju Halte IRTI untuk menaiki bus-bus yang sudah disiapkan menuju Istora Senayan.

Baca Juga: Bareskrim Polri Resmi Tahan Peneliti BRIN AP Hasanuddin Tersangka Ujaran Kebencian

Namun sebagian massa tetap tinggal dan melakukan aksi di area Patung Kuda, tepatnya di Jalan Merdeka Barat. Massa memakai kostum berwarna merah bertuliskan "Kongres Aliansi Serikat Buruh Seluruh Indonesia" (KASBI).



Empat mobil komando dan beberapa orang orator menyampaikan orasi. Sedangkan massa buruh duduk-duduk di trotoar dan aspal Jalan Merdeka Barat yang sedang diblokade Kepolisian.***



​​​​​​