Kaum Buruh Mengharapkan Ada Capres yang Datang pada Peringatan Hari Buruh Siang Ini

Ilustrasi unjuk rasa buruh (Antara)

SINAR HARAPAN--Kaum pekerja di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, hari ini memperingati Hari Buruh dengan mengusung tema perbaikan lingkungan kerja dan kesehatan pekerja.

Peringatan Hari Buruh Sedunia kali ini diharapkan menjadi momentum perbaikan lingkungan kerja dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tema Hari Buruh Sedunia 2023 yakni 'World Day for Safety and Health at Work (Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia).

Di Jakarta, peringatan hari ini akan dilaksanakn di sekitar Istana Merdeka. Kaum buruh juga menghaerapkan para Calon Presiden yang akan bertarung pada Pemilu 2024 nanti menghadiri peringatan tersebut dan berorasi mengungkan visinya.

Pemerintah menetapkan peringatan Hari Buruh ini sebagai hari libur nasional. Hari Buruh lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial.

Dikutip Wikipedia, pemogokan pertama kelas pekerja Amerika Serikat terjadi pada tahun 1806 oleh pekerja Cordwainers. Pemogokan ini membawa para pengorganisirnya ke meja pengadilan dan juga mengangkat fakta bahwa kelas pekerja pada era tersebut bekerja dari 19 sampai 20 jam seharinya. Sejak saat itu, perjuangan untuk menuntut direduksinya jam kerja menjadi agenda bersama kelas pekerja di Amerika Serikat.

Ada dua orang yang dianggap telah menyumbangkan gagasan untuk menghormati para pekerja, Peter McGuire dan Matthew Maguire, seorang pekerja mesin dari Paterson, New Jersey.

Pada tahun 1872, McGuire dan 100.000 pekerja melakukan aksi mogok untuk menuntut mengurangan jam kerja. McGuire lalu melanjutkan dengan berbicara dengan para pekerja and para pengangguran, melobi pemerintah kota untuk menyediakan pekerjaan dan uang lembur. McGuire menjadi terkenal dengan sebutan "pengganggu ketenangan masyarakat".

Satu Mei ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas pekerja dunia pada Kongres 1886 oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions untuk, selain memberikan momen tuntutan delapan jam sehari, memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang mencapai titik masif pada era tersebut.

Tanggal 1 Mei dipilih karena pada 1884 Federation of Organized Trades and Labor Unions, yang terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Kanada 1872,[1] menuntut delapan jam kerja di Amerika Serikat dan diberlakukan mulai 1 Mei 1886.

Pada tanggal 1 Mei tahun 1886, sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengurangan jam kerja mereka menjadi 8 jam sehari. Aksi ini berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 1 Mei.

