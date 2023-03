Megawati Sampaikan Selamat Kepada Presiden China Xi Jinping

SINAR HARAPAN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengucapkan selamat kepada Presiden China Xi Jinping atas jabatan periode ketiga memimpin negara “tirai bambu” tersebut.



"Selain mengucapkan selamat, Ibu Megawati Soekarnoputri juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Tiongkok di dalam mendorong perdamaian dunia, dengan mengambil prakarsa rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Iran," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu 11 Maret 2023.



Dia mengatakan keberhasilan itu senafas dengan semangat Dasa Sila Bandung dalam Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok yang dipelopori Indonesia melalui kepemimpinan Bung Karno.



Menurut dia, perubahan konstelasi geopolitik di Timur Tengah tersebut sangat penting bagi perdamaian kawasan dan dunia.



"Ibu Megawati ketika memerintahkan saya untuk mengambil doktor pertahanan konsentrasi geopolitik Bung Karno di Universitas Pertahanan, bertujuan untuk mengonstruksikan pemikiran geopolitik Bung Karno yang sangat khas, tidak ekspansif, dan menjadikan Pancasila sebagai lifeline tata dunia baru," ujarnya.



Hasto menjelaskan dalam teori geopolitik Bung Karno yang disebut progressive geopolitical co-exsistentence, kepentingan nasional Indonesia dibangun dengan memperhatikan konstelasi geopolitik dan itu adalah kepemimpinan Indonesia.



Atas dasar hal tersebut menurut dia, Megawati juga mengingatkan bahwa Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) harus dibangun sebagai lembaga kajian pemikiran strategis geopolitik.



"Lemhanas sekaligus sebagai wahana menggembleng calon pemimpin dari seluruh Indonesia, pusat-daerah, sipil-militer, dan berbagai profesi untuk digabungkan menjadi satu pemikiran yang menyatukan ideologi, persepsi, dan agenda strategis tentang masa depan Indonesia atas cara pandang geopolitik," tuturnya.



Dia mengatakan Megawati berpandangan bahwa melihat konstelasi geopolitik, Indonesia berperan aktif dalam percaturan dunia seperti mengambil prakarsa perdamaian di Timur Tengah, Korea, Rusia-Ukraina, Laut Tiongkok Selatan dan berbagai persoalan lainnya.



Hasto menilai pemikiran geopolitik Bung Karno mengajarkan bagaimana bangsa Indonesia harus membangun rasa percaya dirinya, bertindak keluar, bukan saling mencela sesama anak bangsa sendiri.



Sebelumnya, Xi Jinping secara resmi ditetapkan sebagai Presiden China untuk periode ketiga pada Jumat (10/3).



Xi diambil sumpah dalam Sidang Pleno Ketiga Kongres Rakyat Nasional (NPC) di Great Hall of the People, di Beijing, China (10/3).***