Ribuan Anak Muda Berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta, Deklarasi Gibran Cawapres

SINAR HARAPAN--Ribuan simpatisan memadati Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu malam, untuk menghadiri acara Indonesia Memanggil Gibran.

Agendanya, deklarasi dukungan terhadap Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) pada Pilpres 2024.

Deklarasi dukungan dalam acara yang mengangkat tema Gibran Anak Muda, Gibran untuk Indonesia tersebut akan disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak muda, kaum perempuan, buruh, pedagang kecil, mahasiswa, dan tokoh agama.

Para pendukung yang berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek itu membawa poster bertuliskan We Love Gibran, We Need Gibran, Indonesia Butuh Anak Muda, dan slogan dukungan lainnya.

Acara ini diinisiasi oleh beberapa tokoh aktivis muda lintas daerah, termasuk, Jawa, Sumatra, dan Kalimantan yang mendukung Gibran untuk menjadi bacawapres pendamping cawapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto.

Hingga berita ini diturunkan, Wali Kota Surakarta tersebut belum terlihat hadir di lokasi acara.

Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menerima surat keputusan (SK) rekomendasi sebagai bakal calon wakil presiden dari Partai Golkar pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu.

"Acara hari ini sudah dibahas dalam rapat pleno, dan Partai Golkar mendukung Mas Gibran sebagai bakal calon presiden dari Golkar," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Airlangga lantas mempersilakan Gibran naik ke podium untuk menerima SK tersebut. Penyerahan rekomendasi itu didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.

"Siap lahir batin memenangkan Mas Gibran," ujarnya.