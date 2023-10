Poltracking: Elektabilitas Prabowo Subianto Unggul 44,2 Persen di Jawa Barat

SINAR HARAPAN - Hasil survei Poltracking Indonesia mencatat bahwa elektabilitas bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto unggul sebesar 44,2 persen di Jawa Barat.



"Pada simulasi surat suara tiga nama calon presiden, Prabowo Subianto memperoleh angka elektabilitas 44,2 persen jauh di atas dua kandidat lainnya, yaitu Anies Baswedan 25 persen dan Ganjar Pranowo 21,8 persen," ujar Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi di Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2023.



Menurut Arya, tren elektabilitas ketiga kandidat bakal capres itu cenderung naik. Kenaikan tertinggi dalam rentang periode survei ada pada Prabowo Subianto 5,7 persen, disusul Anies Baswedan 3 persen, dan Ganjar Pranowo 1,6 persen.

Adapun dalam simulasi dua kandidat (head-to-head), Anies Baswedan 32,5 persen vs Ganjar Pranowo 30,9 persen nisbi seimbang. Sementara itu, simulasi Prabowo Subianto 47,6 persen vs Anies Baswedan 26,5 persen. "Berjarak cukup signifikan sekitar 21,1 persen," jelasnya.



Terakhir, head-to-head antara Prabowo Subianto 48,3 persen vs Ganjar Pranowo 24,5 persen. Jarak antara kedua bakal capres itu sebanyak 23,8 persen.



Arya juga menyoroti elektabilitas bakal capres berdasarkan wilayah aglomerasi-kultural di Jawa Barat. Dalam simulasi tiga calon presiden, di wilayah megapolitan dengan sebaran klaster pemilih sebesar 27 persen, elektabilitas Prabowo Subianto 40,9 persen, Ganjar Pranowo 29,3 persen, dan Anies Baswedan 27,4 persen.

Di Pantura dengan sebaran klaster pemilih 26 persen, elektabilitas Prabowo Subianto 33,6 persen, Ganjar Pranowo 28,5 persen, dan Anies Baswedan 25 persen. Di Wilayah Bandung Raya sebaran klaster pemilih mencapai 19 persen, elektabilitas Prabowo Subianto 40,7 persen, Anies Baswedan 23,2 persen, dan Ganjar Pranowo 10,2 persen.



Kemudian, di Priangan Timur sebaran klaster pemilihnya 16 persen, elektabilitas Prabowo Subianto 53,2 persen, Anies Baswedan 23,4 persen, dan Ganjar Pranowo 20,9 persen. Sedangkan di Priangan Barat sebaran klaster pemilihnya 12 persen membuat elektabilitas Prabowo Subianto 66,1 persen, Anies Baswedan 22,9 persen, dan Ganjar Pranowo 7,6 persen.



"Dari berbagai basis wilayah tersebut, Prabowo cenderung unggul," ungkap Arya.

Poltracking Indonesia menyelenggarakan survei pada 25 September hingga 1 Oktober 2023 di Jawa Barat dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling.



Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1.000 responden dengan margin of error +/- 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Klaster survei menjangkau 27 kabupaten/kota di Jawa Barat secara proporsional berdasarkan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih.***