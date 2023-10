PDI Perjuangan: Kunjungan Puan Maharani ke Jusuf Kalla Hanya Silaturahmi Kekeluargaan Semata

SINAR HARAPAN - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan bahwa kunjungan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ke kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) dalam rangka silaturahmi kekeluargaan.



“Iya, silaturahmi kekeluargaan. Mbak Puan akan bertemu dengan Pak JK di rumah Pak JK dalam rangka silaturahmi kekeluargaan,” kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2023.



Said mengatakan bahwa hubungan kekeluargaan antara ibunda Puan, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, dengan JK pun sudah terjalin sejak lama.

“Kan perjalanan panjang Pak JK dengan Ibu Mega, termasuk proses-proses sejak awal Mbak Puan interaksi dan Pak JK itu membentuk dua keluarga saling bertemu, itu aja,” ujarnya.



Said menyebut bahwa topik pembicaraan yang dibahas dalam pertemuan antara Puan dan JK ialah menyangkut soal dinamika situasi nasional.



“Bahwa itu bertemunya berbicara masalah kondisi situasi nasional pasti kan begitu,” kata Said.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla untuk bersilaturahmi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu



JK mengatakan bahwa komunikasinya dengan ketua DPR itu terus terjaga karena kerap bertemu di berbagai acara. “Puan itu kan (seperti) anak saya,” ucapnya.



Dia juga mengatakan membuka diri untuk bertemu dengan Puan kapanpun, termasuk juga dengan tokoh-tokoh politik nasional lainnya. “Siapa saja saya ketemu, dengan Bu Mega, Bu Puan, Pak Prabowo, Anies, semuanya saya bertemu,” ucap JK.***