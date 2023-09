Ganjar Mengajak Anak Muda Menjadi Juru Kampanyenya di Pilpres 2024, Silakan Bergabung!

SINAR HARAPAN - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengajak kalangan anak muda untuk terjun dan terlibat dalam politik, bahkan langsung praktik menjadi juru kampanyenya pada Pilpres 2024.



“Hari ini saya melamar teman-teman untuk berpolitik. Anda yang ingin terlibat, merasakan learning by doing, maka silakan gabung jadi juru kampanye saya. Hai anak muda, mau menjadi tim sukses saya?" kata Ganjar saat bertemu ratusan anak muda pada acara Ideafest Lead The Leap di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Sabtu, 30 September 2023.



Melalui keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Ganjar mempersilakan anak muda untuk menghubunginya, tidak hanya belajar, tapi akan menjadi teman diskusi dalam berbagai isu yang sedang tren saat ini.

Baca Juga: Pengamat Politik Sebut Yusril Figur yang Paling Pas Mendampingi Prabowo di Pilpres 2024

"Tolong kasih masukan ke kami tentang banyak hal yang anak muda inginkan. Saya akan berikan ruang luar biasa besar pada kalian," ujarnya.



Ganjar mengatakan bahwa politik adalah konsensus dan kesepakatan sehingga banyak kebijakan politik yang diambil dengan cara kesepakatan dalam negara demokrasi, seperti Indonesia.



“Anak muda itu jangan apatis pada politik. Jangan golput, nanti menyesal. Banyak isu yang saat ini jadi keresahan anak muda, soal perubahan iklim, soal lapangan pekerjaan, dan lainnya. Kalau anak muda apatis pada politik akan menyesal karena tidak bisa terlibat dalam pengambilan keputusan,” katanya.

Baca Juga: Partai Bulan Bintang Pinang Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Begini Respons PDI Perjuangan

Dalam kesempatan itu, Ganjar memaparkan ide dan gagasannya tentang Indonesia Emas 2045 di antaranya tentang industri digital yang melibatkan banyak anak muda kreatif.



"Pemaparan Pak Ganjar keren, ringkas, padat, dan jelas. Terlihat betul beliau siap karena memang sudah berpengalaman," kata Mia (20) seorang peserta yang hadir pada Ideafest Lead The Leap.



Perempuan muda itu mengapresiasi Ganjar yang mengajak anak muda untuk terjun ke politik dan menjadikannya juru kampanye.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Gandeng Badan Intelijen Keamanan Polri Terkait 12 Senjata Api di Rumah Dinas Mentan

Menurutnya, itu cara yang menarik agar anak muda bisa merasakan langsung dan terlibat dalam pengambilan kebijakan.



"Idenya menarik, istilahnya seperti magang ya, tapi ini magang politik. Menarik sekali. Saya akan cari info untuk ikut," ujarnya.***