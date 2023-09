Malam Ini Batas Akhir PT Indobuildco Kosongkan Kawasan Hotel Sultan Jakarta

SINAR HARAPAN--Jumat malam ini merupakan batas waktu yang diberikan Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) kepada pengelola Hotel Sultan, yaitu PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo, untuk mengosongkan wilayah seluas 13 hektar tersebut.

Kuasa Hukum PPKGBK, Saor Siagian menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu itikad baik dari PT Indobuildco hingga tengah malam nanti. "Intinya kami akan persuasif. Mulai detik ini kami bertanggung jawab secara hukum dan moral, kami tunggu [Indobuildco melakukan pengosongan] sampai jam 24.00," jelasnya saat ditemui di Komplek GBK, Jumat (29/9/2023)

Pemerintah telah meminta PT Indobuildco mengosongkan lahan Hotel Sultan yang berada di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.

"Kami harap agar itu dikosongkan dengan baik-baik. Nanti proses pengosongan itu akan dilakukan melalui penegakan hukum secara persuasif," ujar Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu.

PT Indobuildco dinilai sudah tidak memiliki hak lagi atas tanah seluas lebih kurang 13 hektare itu, setelah masa Hak Guna Bangunan (HGB) Indobuildco No. 26/Gelora dan GBK Indobuildco No. 27/Gelora habis.



HGB No. 26/Gelora sudah berakhir tanggal 4 Maret 2023 dan HGB No. 27/Gelora berakhir 3 April 2023. Pengelolaan lahan selanjutnya dikuasakan kepada Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan HPL 1/Gelora Tahun 1989 yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN.



Menurut Mahfud, penyerahan pengelolaan atas lahan tersebut harus dilakukan lantaran pemerintah sudah memenangi gugatan di pengadilan.



PT Indobuildco kalah meski sudah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan hingga Peninjauan Kembali (PK) sampai empat kali. Perusahaan kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 2023.



"Sudah berkali-kali, sudah kalah sudah tidak mungkin lagi masuk ke PTUN. Dan saudara, kami berpendapat bahwa urusan PTUN itu biar jalan karena ini urusan keperdataannya sudah selesai," kata dia.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyampaikan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait gugatan aset negara Blok 15 Kawasan GBK yang dikelola oleh Kemensetneg cq Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).

PT Indobuildco tidak berhak lagi melakukan upaya atau tindakan apapun pada Blok 15 Kawasan GBK, sehingga kalau masih ada pihak yang tidak berhak, melakukan tindakan, menduduki, bahkan melakukan upaya-upaya usaha pada Blok 15 Kawasan GBK akan ada konsekuensi hukum yang tegas. Putusan PTUN Jakarta Nomor 71/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 28 Agustus 2023 ini menjadi pijakan yang bagus bagi pemerintah ke depan dalam upaya menyelematkan aset-aset negara, untuk kita semua.

Terkait rencana ke depan pengelolaan PPKGBK, akan dilakukan optimalisasi aset-aset negara di kawasan GBK, termasuk di dalamnya Blok 15 agar dapat memberikan dampak yang lebih besar kepada bangsa dan negara. Dalam hal ini bisa yang bersifat produktif atau komersil, dan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Sejarah perolehan lahan oleh PT Indobuildco dimulai dari pemberian HGB oleh negara pada tahun 1971 selama 30 tahun. Pada 13 Juni 2002, HGB diperpanjang 20 tahun hingga 4 Maret 2023, berdasarkan keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta.

PT Indobuildco mengajukan permohonan pembaruan HGB di atas tanah negara pada 01 April 2021, sebelum berakhirnya jangka waktu HGB. Oleh karena itu, status dan kepemilikan tanah mereka dianggap sah.

Kuasa hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva menegaskan bahwa setiap tindakan negara harus berlandaskan hukum dan PT Indobuildco belum menerima penetapan pengadilan yang memerintahkannya untuk mengosongkan lahan HGB. Jangka waktu HGB belum berakhir dan masih bisa diperbarui sesuai perundang-undangan.

"Indonesia adalah negara berdasarkan hukum bukan negara kekuasaan sehingga setiap tindakan negara harus berdasarkan prinsip-prinsip rule of law yaitu adanya supremasi hukum, equality before the law dan due process of law," jelas Hamdan.

Menanggapi klaim bahwa PT Indobuildco tidak mengeluarkan biaya untuk HGB, pada tahun 1971, mereka ditugaskan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas internasional.

Sebagai kompensasi, mereka diberikan izin menggunakan tanah seluas 13 hektar di Komplek Gelora Senayan selama 30 tahun. PT Indobuildco membayar US$ 1,5 juta kepada Pemerintah DKI Jakarta dan US$ 6 juta kepada Yayasan Gelora Senayan.

Terakhir, Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco adalah satu-satunya hotel nasional di Kawasan Gelora Senayan yang memberikan kontribusi pajak sebesar Rp80 miliar per tahun.