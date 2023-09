Sudirman Said Jelaskan Kehadiran Anies-Muhaimin di Pernikahan Putri Habib Rizieq

SINAR HARAPAN - Koordinator Badan Pekerja Anies-Imin (Baja AMIN) Sudirman Said menjelaskan bahwa kehadiran bakal calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di pernikahan putri Habib Rizieq adalah bentuk pengamalan sila ketiga.



"Pasangan AMIN memberi contoh pengamalan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia," ucap Sudirman Said dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis, 28 September 2023.



Sudirman Said mengatakan bahwa Anies dan Muhaimin selalu menjalin komunikasi dengan semua kalangan. Menurutnya, hal tersebut merupakan nilai dan sikap yang baik bagi para pemimpin bangsa.

"Dalam perspektif menghormati keberagaman dan merajut persatuan, para pemimpin bangsa harus punya keterbukaan dan kebijaksanaan berkomunikasi dengan siapa saja, apa pun latar belakangnya. Keduanya sedang menjalankan tugas menyatukan semua elemen," tutur dia.



Dia menambahkan bahwa sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga persiapan maju sebagai calon presiden, Anies terus menjaga kebiasaan berkomunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.



"Beberapa pekan lalu Anies diundang oleh Komunitas Tionghoa. Sebelumnya, sejumlah pendeta Kristen dari Papua menemui Anies. Dalam simpul relawan banyak aktivis beragama Buddha, Hindu, dan Katolik. Inilah keragaman Indonesia yang dengan sadar dikelola Pak Anies dalam bingkai persatuan Indonesia," katanya.

Anies dan Muhaimin menghadiri undangan untuk menjadi saksi pernikahan putri Habib Rizieq sekaligus mengikuti acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta, Rabu (27/9).



Menurut Sudirman Said, agenda itu bukan kali pertama Anies menjadi saksi pernikahan. Ia mengatakan Anies selalu menerima permintaan dari masyarakat untuk menjadi saksi nikah.



"Bila waktu memungkinkan, jarang sekali Pak Anies menolak permintaan untuk menjadi saksi pernikahan. Beliau ini kan a family man. Cinta keluarga," ucap mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut.

Saat menghadiri undangan pernikahan putri Habib Rizieq, katanya, Anies dan Muhaimin didampingi pimpinan partai koalisi, termasuk Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid dan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali.***