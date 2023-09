IAWP serahkan penghargaan “He For She Award” untuk Kapolri

SINAR HARAPAN--The Association of Woman Police (IAWP) menyerahkan penghargaan “He For She Award” kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo atas komitmennya untuk meningkatkan peran Polwan melalui kompetensi dan kapabilitas-nya, sehingga menjadi kapital bagi Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (17/9), mengatakan anugerah "He For She Award" diserahkan pada penyelenggaraan Konferensi ke-60 IAWP di Selandia Baru, penghargaan diterima oleh Kadiv Hubinter Irjen Pol. Krisna Murti, mewakili Kapolri.

"Penghargaan bagi Kapolri ini diakui oleh Presiden IAWP Deborah Fridle sebagai recognisi pemberdayaan Polwan di Indonesia baik melalui kebijakan yang dibuat maupun implementasinya di tingkat nasional," kata Sandi.

Jenderal bintang dua itu mengatakan, Presiden IAWP meyakini bahwa konsistensi dari implementasi kebijakan Jenderal Sigit tersebut akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjadikan Polwan sebagai aktor utama pemolisian di Indonesia.

"Sehingga, pengarus pengutamaan gender di Polri berhak diakui dunia," ujarnya.



Sebanyak 700 peserta menghadiri Konferensi ke-60 IAWP di Selandia Baru, terdapat 60 delegasi setiap negara yang hadir di dalamnya.

Pada November 2021, Polri menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi ke-58 IAWP di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).



Secara berkala IAWP melaksanakan konferensi tahunan untuk membangun jaringan dan mengembangkan kapasitas Polwan melalui mekanisme diskusi dan pertukaran pendapat di konferensi yang diikuti anggota Polwan berbagai negara tersebut.

Di konferensi tersebut juga diberikan penghargaan kepada anggota Polwan yang berprestasi di berbagai kriteria dan bagi anggota polisi laki-laki yang memiliki kontribusi besar terhadap pemberdayaan Polwan.

"Sebagaimana komitmen Kapolri, pengarusutamaan gender di kepolisian akan terus sempurna dengan telah terbitnya peraturan Kapolri yang mengatur dan saat ini sedang disusun grand strategy," tutur Sandi.

Bertepatan di hari ulang tahunnya, tanggal 5 Mei 2023, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mendapat kabar atas capaian yang diraih-nya hingga diapresiasi oleh IAWP sebagai penerima penghargaan "He For She Award" 2023.

"(Congratulation to ou IAWP Awards 2023 He For She Recipient, Listyo Sigit Prabowo of Indonesia National Police),” tulis pengumuman resmi IAWP dikutip Jumat (5/5).