Presiden Jokowi Mengajak Para Pemimpin G20 Aksi Nyata Melindungi Kelestarian Bumi

SINAR HARAPAN - Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara G20 untuk melakukan aksi nyata dalam melindungi kelestarian bumi.



Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India yang mengangkat tema “One Earth” yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu.



“Kita semua harus walk the talk, because we only have one earth," ajak Presiden sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, 9 September 2023.

Presiden menyebut bahwa upaya bersama menjaga bumi tersebut patut dilakukan karena bumi merupakan milik semua pihak dan juga generasi masa depan.



“One earth, for every body. One earth, for us and for our future generation,” jelasnya.



Kepala Negara menuturkan bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah aksi nyata untuk melindungi bumi antara lain melalui upaya menekan deforestasi hingga restorasi mangrove.

“Indonesia di tahun 2022, telah turunkan emisi 91,5 juta ton. Laju deforestasi ditekan hingga 104 ribu hektare. Hutan dan lahan direhabilitasi seluas 77 ribu hektare dan mangrove direstorasi seluas 34 ribu hektare,” jelas Presiden.



Di hadapan para pemimpin negara G20, Presiden pun mengajak semua pihak bertanggung jawab dan berkomitmen dalam menjaga kelestarian bumi.



“Mari penuhi tanggung jawab dan komitmen bersama untuk menjaga planet bumi tetap lestari,” ajaknya.***