Mencari 'Obat Cespleng' Mengatasi Kemacetan di Jakarta, Duh Susahnya!

SINAR HARAPAN - kemacetan di Jakarta belakang semakin jadi. Ibarat kata: tiada sudut jalan di Ibu Kota yang tidak lepas dari lilitan kemacetan apalagi pada saat jam sibuk atau pulang kantor.



Kalau habis diguyur hujan kemacetan di Jakarta kata orang semakin serem.



Kegusaran itu juga dialami Irjen Karyoto yang baru saja didapuk menjadi Kapolda Metro Jaya.



Orang nomor satu di Polda Metro Jaya itu menyatakan komitmennya untuk segera memecahkan persoalan kemacetan di Ibu Kota untuk memudahkan mobilitas warga.



"Akan kita pecahkan masalah-masalah tentang kemacetan. Kalau kemarin dari Kuningan ke Mampang 30 menit ya saya upayakan kalau bisa 20 menit atau bahkan 10 atau 5 menit, " ucapnya, Kamis 6 April 2023.



Berdasarkan riset TomTom International Indeks kemacetan DKI Jakarta naik dari peringkat ke-46 menjadi posisi ke-29 kota termacet di dunia.



Hasil index yang digunakan tersebut menyebutkan rata-rata kemacetan DKI Jakarta mencapai 53 persen.



Lembaga itu mengukur indeks kemacetan lalu lintas di 389 kota di 56 negara pada 2022. Salah satunya Jakarta.



Asal tahu saja masalah kemacetan bukan hal baru di Jakarta. Siapa pun gubernur dan kapolda di Jakarta agaknya sulit mengatasi kemacetan.



Pelbagai kebijakan telah digulirkan namun kemacetan makin parah terutama saat waktu berangkat dan pulang kantor.



Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mengeluarkan pelbagai juru jitu untuk mengatasi kemacetan. Begitu juga Polda Metro Jaya.



Pernah diberlakukan aturan genap ganjil. Pengaturan pelat nomor genal-ganjil disebut sebagai kebijakan transisi antara penghapusan 3 in 1 dan penerapan sistem jalan berbayar (ERP).



Kebijakan itu menjadi alternatif membatasi jumlah kendaraan pribadi dan mengurangi kepadatan di jalur utama Ibu Kota.



Asal tahu saja penerapan aturan genap ganjil tersebut pernah dilontarkan Mayjen (Pol) MH Ritonga ketika menjabat Kapolda Metro Jaya.



Iklan Minyak Gosok



Seperti tagline sebuah iklan minyak gosok: “Buat anak, kok, coba-coba.” Tagline itu pas menggambarkan bagaimana gamangnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencari jurus jitu mengatasi kemacetan.

Ibarat dunia persilatan, semua jurus mematikan sudah dikeluarkan tetapi warga masih ngedumel dikunci kemacetan lalulintas setiap hari.



Ya kemacetan di Jakarta bukan barang baru. Sebut saja Majalah Time pada 2009 pernah secara khusus menurunkan laporan soal kemacetan di Jakarta.



Majalah ini menobatkan wilayah yang layak dikunjungi pada 2009. Jakarta masuk daftar tempat terbaik yang layak dikunjungi di Asia. Namun, sayangnya sebagai tempat terbaik untuk melatih kesabaran.



Time menentukan 15 terbaik wilayah yang layak dikunjungi di Asia pada 2009 itu.



Time membagi tempat terbaik di Asia paling layak dikunjungi menjadi tiga bagian. Kategori itu adalah tempat terbaik untuk pikiran (best for the mind), tempat terbaik untuk tubuh (best for the body), dan tempat terbaik untuk jiwa (best for the soul).



Masing-masing kategori mempunyai lima wilayah. Nah, Jakarta masuk dalam kategori terakhir sebagai tempat melatih kesabaran terbaik di Asia.



Laporan Time itu dilengkapi dengan artikel tentang Jakarta yang ditulis koresponden Time di Indonesia, Jason Tedjasukmana.



Dia menuliskan, satu waktu, Bangkok dan Jakarta sama-sama mempunyai lalu lintas terburuk di Asia. Tetapi dekade belakangan, Bangkok memperbaiki hal itu melalui pembangunan transportasi sistem rel layang dan bawah tanah, meninggalkan Jakarta yang masih macet.



Dia pun menceritakan pengalaman buruknya pada suatu sore di Jakarta. kemacetan membuatnya menempuh enam jam perjalanan untuk jarak yang tak lebih dari tiga kilometer.



“Saat dalam perjalanan pulang, mobil saya overheat (terlalu panas) dan saya terpaksa buang air kecil dalam botol dua kali,” Jason menuliskan pengalamannya.



Ketika itu, Jakarta sedang mengalami hujan deras. Jason menyebutkan hal ini adalah pengalaman yang agaknya sulit dilupakan begitu saja. Pengalaman buruk!



Pelbagai kalangan sepertinya sudah berbusa-busa membicarakan soal kemacetan di Jakarta.



Penyebabnya berkisar pada tidak sebandingnya laju penambahan pembangunan sarana dan prasarana jalan dengan jumlah kendaraan bermotor (mobil) yang terus meningkat setiap tahun.



Sebuah survei menyebutkan, jumlah kendaraan pribadi bertambah 14 persen per tahun. Itu tahun 1996, kini angkanya sudah melesat jauh. Penambahan jalan hanya sekitar 4 persen.



Membludaknya kendaraan pribadi dituding sebagai biang kerok terjadinya kemacetan. Guna mengantisipasi kepemilikan kendaraan pribadi, Pemprov DKI Jakarta di masa Gubernur Surjadi Soedirdja memberlakukan pajak progresif kendaraan bermotor. Bagi pemilik kendaraan lebih dari satu akan dikenakan pajak tinggi.



Tidak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta pun menetapkan kawasan 3 in 1 di sejumlah ruas jalan. Kebijakan itu diterapkan Gubernur Wiyogo Atmodarminto (1987-1992) menjadi gubernur Jakarta.



Ia mengeluarkan Surat Keputusan No.613 Tahun 1992 tentang Kawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Kewajiban Jumlah dalam Kendaraan tidak lebih dari Tiga Penumpang. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan nama 3 in 1. Awalnya 3 in 1 diberlakukan pukul 06.00 hingga 10.00. Belakangan kebijakan itu diberlakukan pula pada sore hari mulai pukul 17.00 hingga 19.00.



Kebijakan tiga orang per kendaraan itu kemudian diperkuat lagi dengan SK Gubernur Nomor 4104 Tahun 2003.



Aturan berlaku di Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, sebagian Jalan Jenderal Subroto, persimpangan Jalan Gatot Subroto-Jalan Gerbang Pemuda (Balai Sidang Senayan) sampai dengan persimpangan Jalan HR Rasuna Said – Jalan Jenderal Gatot Subroto pada jalur umum bukan tol. Aturan itu belakangan diberlakukan pukul 07.00 hingga 09.00 dan pukul 16.30 hingga 19.00.



Di masa Gubernur Wiyogo Atmodarminto juga sempat digagas pembangunan transportasi publik yang disebut O-bahn dengan mengandeng Bank Summa. Sayangnya, proyek O-bahn itu mandeg dan tidak jelas juntrungannya.



Tak berhenti sampai di situ, juga sempat muncul gagasan pembangunan subway dari Blok M – Kota, lalu proyek triple decker yang menghubungkan Cinere yang dilanjutkan ke Blok M terus ke Bundaran Senayan, Pejompongan, Stasiun Tanah Abang, Gajah Mada, Hayam Wuruk dan berakhir di Stasiun Jakarta Kota.



Ada dua jenis angkutan massal yakni sistem angkutan bawah tanah atau MRT (Mass Rapid Transit) atau lebih dikenal sebagai subway dan kedua, sistem atas tanah atau jalan layang yang dikenal dengan LRT (Light Rail Transit).

Beruntung kini sudah ada MRT yang digagas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.



Tambal Sulam



Upaya pemecahan lalu lintas di Jakarta terkesan tambal sulam dan tidak memecahkan pokok persoalan. Kondisi itu diperburuk lagi dengan masih rendahnya disiplin pengendara kendaraan bermotor di jalan.



Pelayanan angkutan umum juga belum menjanjikan harapan yang memuaskan. TransJakarta yang digadang-gadang sebagai transportasi publik kerap dililit persoalan: mulai dari sopir kadang ugal-ugalan hingga armada yang terbakar. Waktu tunggu TransJakarta di shelter kadang molor.



Persoalan kemacetan tidak berdiri sendiri. Pakar Transportasi (alm) Ir, Wiyoto Wiyono (namanya diabadikan pada ruas jalan jalan tol layang Tanjungpriok – Cawang) diibaratkan sebuah “gunung es”.



Dari satu gunung es di lautan hanya sebagian kecil (10 persen) saja yang tampak mencuat ke permukaan. Sedangkan sebagian terbesar (90 persen) tersembunyi di bawah air. Begitu juga dengan masalah lalu lintas.



Yang tampak di permukaan hanya sebagian kecil berupa kemacetan lalulintas. Sementara persoalan pokok yang tidak tampak seperti rencana tata ruang, rencana dan kebijaksaanaan transportasi, angkutan umum, jaringan jalan, pengaturan lalulintas, penegakan hukum dan ketersediaan sumber daya baik manusia maupun dana, sama sekali tidak kentara.

Padahal untuk mengatasi soal kemacetan lalulintas secara menyeluruh juga harus menuntaskan faktor-faktor itu tadi. Agaknya masih dicari obat cespleng untuk mengatasi “penyakit” kemacetan.(norman meoko)