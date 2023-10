BBM Non Subsidi Nik Lagi, Semoga Konsumen Masih Tahan Kenaikan Harga

S INAR HARAPAN--PT Pertamina kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai tanggal 1 Oktober 2023. Kenaikan ini berlaku untuk semua jenis BBM non-subsidi Pertamina di seluruh wilayah.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, penyesuaian berkala dan penetapan harga BBM Jenis BBM Umum (JBU) atau BBM non subsidi ini mengacu pada regulasi Pemerintah yakni Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis BBM dan Minyak Solar.

"Penyesuaian harga mengacu mengacu pada rata-rata MOPS (Means of Platts Singapore) pada periode 25 Agustus 2023 hingga 24 September 2023. Harga baru ini berlaku untuk propinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta," jelasnya, Minggu (1/10/2023).

Namun demikian, dia memastikan, harga BBM di SPBU Pertamina masih kompetitif dibandingkan harga BBM di SPBU swasta lainnya. "Harga produk Pertamina masih termasuk kompetitif dibandingkan perusahaan lain untuk produk dengan kualitas setara dan harga tersebut telah memenuhi ketentuan batas atas pada periode Oktober 2023 yang ditetapkan untuk setiap jenis BBM," tambahnya.

Dilansir dari laman My Pertamina, beberapa jenis BBM mengalami penyesuaian harga, termasuk Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Di DKI Jakarta, harga BBM Pertamax naik menjadi Rp 14.000 per liter mulai 1 Oktober, dibandingkan dengan harga sebelumnya sebesar Rp 13.300 per liter pada bulan September. Selain itu, harga Pertamax Turbo juga mengalami kenaikan menjadi Rp 16.600 per liter dari harga sebelumnya sebesar Rp 15.900 per liter.

Harga Dexlite per 1 Oktober 2023 juga mengalami kenaikan dari Rp 16.350 per liter menjadi Rp 17.200 per liter. Pertamina Dex juga mengalami peningkatan harga dari Rp 16.900 per liter menjadi Rp 17.900 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik dari Rp 15.000 per liter menjadi Rp 16.000 per liter.

Kenaikan harga BBM di tengah kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok, seperti beras, akan berpengaruh ke kinerja ekonomi. Dampak kenaikan harga BBM bahkan lebih besar dari pengetatan moneter yang telah dilakukan BI. Begitu harga BBM naik, masyarakat harus membayar lebih mahal beli bahan bakar, mungkin sebagian harga barang naik hampir pada saat yang sama dengan kenaikan BBM sehingga biaya hidup pun menjadi lebih mahal.

Meskipun harga bahan bakar subsidi, khususnya Pertalite tidak naik, bagaimanapun dampaknya akan terasa dalam beberapa waktu ke depan. Bisa saja pemerintah sudah menghitung dampak inflasinya relative kecil, namun masyarakat konsumen yang akan merasakan beban biaya hidup makin tinggi.

Beberapa bulan terakhir laju inflasi memang terus menurun. Bahkan pada April dan Mei lalu, ketika ada momentum Ramadhan dan Lebaran, laju inflasi juga turun. Ini tidak biasa sehingga perlu dicermati lebih mendalam.

Catatan sebelumnya menunjukkan, berdasarkan data historis, penurunan tersebut juga terjadi pada inflasi inti. Pada Januari 2023 menjadi 3,27 persen dari Desember 2022 yang sebesar 3,36 persen (yoy). Inflasi inti terus menurun menjadi 3,09 persen (yoy) pada Februari 2023 serta 2,94 persen (yoy) pada Maret 2023.

Inflasi inti merupakan komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi. Perkembangan inflasi inti dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan serta penawaran, selain lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditi dan beberapa aspek lainnya.

Ekonom pada umumnya berpandangan penurunan inflasi ini mengindikasikan tren daya beli masyarakat menurun. Masalah ini tentunya harus disikapi dengan tepat dan bijaksana oleh pemerintah. Maksudnya, bila penurunan daya beli masyarakat sudah menyebabkan pelambatan pertumbuhan sector produksi, hal tersebut merupakan indikasi yang mengkhawatirkan.

Jangan sampai, penurunan inflasi tersebut kita rayakan sebagai semata-mata keerhasilan kebijakan pemerintah. Kita sependapat perlunya pengendalian inflasi agar pertumbuhan ekoniomi tidak tergerogoti kenaikan harga. Namun di lain pihak kita perlu lebih mencermati besarnya lapisan masyarakat yang tidak mampu meningkatkan daya beli mereka sehingga terus tertinggal. Dan mengalami kesulitan ekonomi.

Kenaikan harga BBM kali ini lebih sulit diprediksi dampaknya karena tantangan internal dan eksternalnya lebih kompleks. Kondisi ke depan tampaknya lebih dilematis, ketika perekonomian hendak dipacu namun biayanya menjadi sangat mahal.