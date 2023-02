Jersey MVP Kobe Bryant Terjual Seharga Rp87,8 Miliar

SINAR HARAPAN - Jersey dari mendiang pebasket NBA Kobe Bryant terjual di pelelangan dengan harga 5,8 juta dolar AS atau sekitar Rp87,8 miliar, pada Jumat 10 Februari 2023 WIB.



Dikutip dari AFP, harga lelang kaos yang dikenakan Bryant pada musim 2007 hingga 2008 tersebut berada di bawah perkiraan pra-penjualan tertinggi yakni 7 juta dolar AS (sekitar Rp104,5 miliar).



Meski demikian, Rumah Lelang Sotheby's New York mengatakan harga tersebut jauh lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya yakni 3,7 juta dolar AS (sekitar Rp56 miliar).



Adapun jersey Bryant tersebut dipakai 25 kali selama satu-satunya musim MVP Kobe dari awal hingga pertandingan playoff terakhir sebelum final NBA.



Selama musim 2007-2008, Bryant rata-rata menyumbang 28,3 poin per gim dan total mengumpulkan 2.323 poin sepanjang musim, menurut statistik dari NBA.



Selain mendapatkan kaos tersebut, pemenang lelang juga menerima koleksi memorabilia dan foto-foto Bryant.



Pelelangan jersey digelar tak lama dari peringatan tiga tahun Bryant dan putrinya, Gianna Maria Onore Bryant yang tewas pada kecelakaan helikopter di California, Januari 2020.



Di sisi lain, memorabilia legenda atlet adalah bisnis yang potensial untuk ditargetkan pada kolektor dan penggemar besar.



Misalnya, jersey Michael Jordan yang dikenakan pada final NBA 1998 terjual seharga 10,1 juta dolar AS (sekitar Rp153 miliar) pada September 2022. Jersey itu saat ini menjadi barang yang paling berharga.



Selain itu, ada pula jersey "Hand of God" milik Diego Maradona yang dijual seharga 9,3 juta dolar AS (sekitar Rp140,9 miliar) di Sotheby's di London tahun lalu.***