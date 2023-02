Ancelotti, Guardiola, dan Scaloni Masuk Nominasi Pelatih Terbaik Tahun 2022

SINAR HARAPAN - FIFA mengumumkan nominasi final untuk pelatih pria terbaik 2022 yakni Carlo Ancelotti (Real Madrid CF), Pep Guardiola (Manchester City FC), dan Lionel Scaloni (Timnas Argentina).



Dalam rilis melalui email dari FIFA Communications, Jumat 10 Februari 2023 FIFA juga mengumumkan nominasi untuk pelatih wanita (seturut abjad) yakni Sonia Bompastor (Olympique Lyonnais), Pia Sundhage (Timnas Brasil), dan Sarina Wiegman (Timnas Inggris).



Kedua penghargaan ini diberikan kepada pelatih luar biasa dalam sepak bola wanita dan pria yang dipilih oleh juri internasional yang masing-masing terdiri atas pelatih saat ini dari semua tim nasional wanita/pria (satu per tim), kapten saat ini dari semua tim nasional wanita/pria (satu per tim), satu jurnalis spesialis dari setiap wilayah yang diwakili oleh tim nasional, dan penggemar yang terdaftar di FIFA.com. Proses pemungutan suara dan penghargaan penuh dirinci dalam Aturan Alokasi.

Sedangkan finalis pemain wanita terbaik FIFA, pemain pria terbaik FIFA, dan penghargaan Puskás FIFA akan diumumkan pada Jumat.



Semua pemenang penghargaan sepak bola FIFA terbaik 2022 akan dinobatkan pada upacara khusus yang digelar 27 Februari di Paris.



Sebelumnya, FIFA juga telah mengumumkan tiga nominasi untuk kiper wanita terbaik FIFA adalah (dalam urutan abjad): Ann-Katrin Berger (Jerman / Chelsea FC Wanita), Mary Earps (Inggris / Manchester United WFC), dan Christiane Endler (Cile/Olympique Lyonnais).

Kemudian, tiga nominasi untuk kiper pria terbaik FIFA adalah (dalam urutan abjad): Yassine Bounou (Maroko / Sevilla FC), Thibaut Courtois (Belgia / Real Madrid CF), dan Emiliano Martínez (Argentina / Aston Villa FC).***