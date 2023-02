Arsenal Rekrut Jorginho dari Chelsea

Gelandang asal Italia Jorginho yang kini berkostum Arsenal (Foto: lapatilla.com)

SINAR HARAPAN--Arsenal telah resmi merekrut gelandang Jorginho dari rival sekota mereka di London, Chelsea, dengan nilai transfer yang dikabarkan sekira 12 juta pound.



"Joginho adalah pemain tengah dengan inteligensi, kemampuan kepemimpinan yang dalam, dan kaya pengalaman di Liga Inggris dan sepak bola internasional. Jorginho telah meraih kemenangan dalam kariernya, namun ia tetap lapar dan sangat ingin berkontribusi di sini," kata pelatih Arsenal Mikel Arteta seperti dikutip dari laman resmi Arsenal.



"Kami sangat senang dapat merekrut Jorginho dan menyambut ia serta keluarganya di klub ini," tambahnya.



Sementara itu, Direktur Olahraga Arsenal Edu mengatakan bahwa Jorginho akan menghadirkan mentalitas yang kuat serta pengalaman di skuatnya.



"Ia adalah pemain yang cocok dengan gaya bermain kami, dan ia bergabung dengan kami pada momen yang sangat bagus, di mana ia dapat berkontribusi di posisi kunci untuk membantu menjaga momentum kami. Kami menyambut Jorginho di Arsenal," tutur Edu.



Jorginho telah mencatatkan 143 penampilan di Liga Inggris. Ia juga merupakan pemain reguler di timnas Italia, dengan catatan 46 penampilan internasional, serta turut membantu Italia menjuarai Piala Eropa 2020.



Sejak didatangkan Chelsea dari Napoli, Jorginho merupakan pemain andalan The Blues. Bersama Chelsea, Jorginho telah memenangi Liga Champions, Liga Europa, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia antar klub.



Pemain 31 tahun itu memulai kariernya di akademi klub Verona di Italia. Jorginho membela Verona selama empat musim, dengan catatan 96 penampilan sebelum pindah ke Napoli. Bersama Partenopei, Jorginho turut andil membawa klub itu memenangi Piala Italia dan Piala Super Italia pada 2014.



Di Arsenal, Jorginho akan mengenakan nomor punggung 20. Ia juga akan segera bergabung dengan rekan-rekan setimnya yang baru menjelang pertandingan melawan Everton pada Sabtu.