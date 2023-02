Gelandang Juventus Weston McKennie Bergabung ke Leeds United sebagai Pemain Pinjaman

SINAR HARAPAN - Leeds United mengontrak pemain tengah asal Amerika Serikat (AS) Weston McKennie dengan status pinjaman dari klub Liga Italia Juventus hingga akhir musim, Senin 30 Januari 2023.



McKennie, seperti dilansir AFP, dilaporkan pindah ke klub Liga Premier Inggris itu dengan nilai pinjaman 1,2 juta dolar AS (Rp18 miliar). Penandatanganan kontrak itu tunduk pada izin kerja.



Pemain berusia 24 tahun itu telah mencatat 41 penampilan untuk AS dan selalu dipasang pada empat pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar.

McKennie merupakan pemain internasional AS ketiga yang bekerja sama dengan bos Leeds asal Amerika Jesse Marsch setelah Tyler Adams dan Brenden Aaronson bergabung dengan klub itu.



McKennie memulai karirnya di Schalke, membuat 91 penampilan sebelum menjadi pesepak bola Amerika Serikat pertama yang bergabung dengan Juventus, awalnya dengan status pinjaman, pada 2020.



Ia telah membuat 96 penampilan di semua kompetisi untuk klub kota Turin itu, dan mencetak 13 gol.

McKennie adalah rekrutan ketiga Leeds dari jendela transfer Januari setelah kedatangan Georginio Rutter dari Hoffenheim dan Max Wober dari RB Salzburg.



Ia kemungkinan bisa melakukan debutnya di Leeds dalam laga tandang ke Nottingham Forest akhir pekan ini.***