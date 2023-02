The Babies Susul Jonatan Christie Raih Gelar Juara pada Indonesia Masters 2023

SINAR HARAPAN--Ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menyumbang gelar kedua bagi Skuad Merah Putih pada turnamen Indonesia Masters 2023 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu.



Gelar tersebut didulang pasangan berjuluk The Babies itu setelah meraih kemenangan atas ganda putra China He Ji Ting/Zhou Hao Dong dengan skor 21-17, 21-16.



Dengan kemenangan di Indonesia Masters, ganda putra peringkat ke-17 itu juga menambah daftar gelar juara dari ajang berkategori BWF Super 500 untuk kedua kalinya setelah Singapore Open 2022.



The Babies bermain penuh semangat dan memberikan tekanan kepada He/Zhou. Kekompakan Leo dan Daniel juga menuntun mereka pada konsistensi permainan yang terus bertahan sejak awal pertandingan hingga match point pada gim kedua.



Meski cenderung monoton dalam menerapkan gaya permainan, serangan mereka terbukti sulit dilunakkan lawan. Sementara itu He/Zhou terus tertekan dan tak bisa mengembangkan permainan sesuai harapan.



Leo yang siaga di depan net terus berusaha menghalau bola-bola tanggung dan mematahkan ajakan permainan netting dari lawan. Sedangkan Daniel yang berada di baseline lebih fokus untuk menghadiahi He/Zhou dengan smes-smesnya yang kencang.



Strategi tersebut terus mereka pertahankan, walaupun He/Zhou juga masih berusaha melawan dan membayangi perolehan poin.



Akhirnya setelah 48 menit berusaha mempertahankan dominasi, Leo/Daniel mendulang hasil baik dengan menjuarai Indonesia Masters untuk pertama kalinya.



Keberhasilan tersebut sekaligus menambah gelar juara bagi tim tuan rumah, dengan perolehan pertama dihasilkan oleh Jonatan Christie yang terlibat laga "All Indonesia Final" kontra Chico Aura Dwi Wardoyo.