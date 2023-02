Aksi Jonatan Christie dan Bagas/Fikri Awali Babak Perempat Final Indonesia Masters 2023 Hari Ini

SINAR HARAPAN - Babak perempat final turnamen Indonesia Masters 2023 yang dimainkan di Istora Senayan Jakarta, Jumat 27 Januari 2023 akan diawali dengan penampilan dua wakil tuan rumah yaitu tunggal putra Jonatan Christie dan ganda putra Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.



Jonatan akan tampil di lapangan nomor satu, menghadapi pebulu tangkis asal India Lakshya Sen untuk pertama kalinya dalam hampir tiga tahun terakhir.



"Pertemuan terakhir 2020 ya? Jujur sudah lupa. Tapi saya yakin dia punya banyak kemajuan, Lakshya Sen sejauh ini bisa di ranking delapan," kata Jonatan soal pertandingannya.

Ia memprediksi aksinya pada babak delapan besar tidak berjalan mudah karena lawannya dipastikan punya bekal dan pengalaman yang lebih matang dari tiga tahun lalu.



Apalagi pada pertemuan perdana mereka di Kejuaraan Beregu Asia 2020 di Filipina, Jonatan juga menelan kekalahan dari Lakshya.



"Mungkin dulu pas ketemu Lakshya saya tidak tahu siapa, tapi sekarang dia sudah jadi salah satu pemain bagus juga," Jonatan menuturkan.

Namun unggulan keempat itu tak mau ambil pusing dan berharap bisa bermain optimal sebagai wakil tuan rumah. Kondisi teknis lapangan juga bisa mempengaruhi permainan di lapangan sehingga segala kemungkinan bisa terjadi.



"Balik lagi seperti yang saya bilang kemarin, kondisi di lapangan ikut mempengaruhi. Itu yang menentukan kita bisa menerapkan strateginya tepat atau tidak. Jadi saya akan tampilkan yang terbaik juga," tuturnya.



Sementara itu, Bagas/Fikri akan bermain di lapangan nomor dua menghadapi juara dunia 2021 Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. Pertemuan perdana mereka terjadi tahun lalu pada babak 16 besar Malaysia Open 2023.

Meski berakhir dengan kekalahan, namun juara All England 2022 itu memastikan siap dan tampil berani untuk menundukkan ganda putra asal Jepang tersebut.



"Optimistis saja, kami berusaha mengeluarkan permainan terbaik, " ungkap Fikri.



"Akhirnya senang bisa masuk delapan besar lagi, kami harus konsisten lagi dan mudah-mudahan bisa menembus semifinal," kata Bagas menambahkan.

Sebanyak sembilan wakil Merah Putih masih bertahan hingga perempat final turnamen BWF Super 500 itu, yang semuanya terbagi ke dalam lima nomor yang dimainkan. Berikut jadwal laga perempat final Jumat, yang dimulai pukul 13.00 WIB:



Tunggal putra

1. Jonatan Christie vs Laksha Sen (India)

2. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Brian Yang (Kanada)



Tunggal putri

1. Gregoria Mariska Tunjung vs Han Yue (China)



Ganda putra

1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (China)

2. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

3. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi (Jepang)



Ganda putri

1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand)



Ganda campuran

1. Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China)

2. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo (Jepang).***