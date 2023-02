Hari Ini Christian Adinata Siap Berlaga di Babak Utama Indonesia Masters 2023

SINAR HARAPAN - Pebulu tangkis tunggal putra Christian Adinata akan tampil sebagai debutan pada pertandingan babak utama Indonesia Masters 2023 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta, Rabu 25 Januari 2023.



Sebelum dipastikan tampil perdana pada ajang BWF Super 500, Christian terlebih dulu melalui dua laga kualifikasi sehari sebelumnya yang berakhir dengan kemenangan.



"Ini turnamen BWF super 500 pertama saya dan main di Istora. Tentunya saya siap memberikan yang terbaik di setiap pertandingan," kata Christian saat ditemui usai pertandingan, Selasa (24/1).

Pada kualifikasi pertama, tunggal putra peringkat ke-78 itu mengalahkan wakil India Mithun Manjunath dengan skor 21-18, 21-12. Hasil positif berlanjut pada kualifikasi kedua saat menundukkan Mark Caljouw dari Belanda dengan tiga gim 20-22, 21-14, 21-17.



Tampil pertama kali di Istora Senayan dengan ribuan pendukung yang menonton secara langsung, membuat Christian demam panggung dan sempat kehilangan fokus permainan.



Namun ia membuktikan dapat mengatasi kendala itu dengan membukukan dua kemenangan pada hari pertama Indonesia Masters 2023.

"Atmosfer di Istora membuat saya sempat tegang pada awalnya. Perlahan saya mencoba mengatasi dan akhirnya bisa. Saya merasa senang sekali," pungkas Christian.



Pada babak 32 besar, Christian akan bertemu pebulu tangkis Jepang, Kenta Nishimoto. Meski bertemu dengan lawan yang alot, namun Christian tetap ingin memberikan perlawanan terbaik untuk mendapat hasil maksimal.



Penampilan Christian pada hari kedua Indonesia Masters 2023 akan menjadi salah satu satu dari 16 wakil tuan rumah yang juga akan bertanding pada babak 32 besar.

Berikut jadwal pertandingan timnas bulu tangkis Indonesia pada hari kedua Indonesia Masters 2023, Rabu 25 Januari 2023:



Tunggal putra

1. Anthony Sinisuka Ginting vs Lee Cheuk Yiu (Hong Kong)

2. Christian Adinata vs Kenta Nishimoto (Jepang)

3. Shesar Hiren Rhustavito vs Srikanth Kidambi (India)

4. Jonatan Christie vs Nhat Nguyen (Irlandia)

5. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Priyanshu Rajawat (India)



Tunggal putri

1. Putri Kusuma Wardani vs Aya Ohori (Jepang)

2. Gregoria Mariska Tunjung vs Sung Shuo Yun (Taiwan)



Ganda putri

1. Meilsya Puspita Sari/Rachel Allessya vs Francesca Corbertt/Allison Lee (Amerika Serikat)

2. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Chang Ching Hui/Yang Ching Tun (Taiwan)

3. Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Annie Xu/Kerry Su (Amerika Serikat)



Ganda campuran

1. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Kyohei Yamashita/Naru Shinoya (Jepang)

2. Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Gregory Mairs/Jenny Moore (Inggris)

3. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China)

4. Jafar Hidayatullah/Aisyah Putri Pranata vs Rohan Kapoor/Reddy Sikki (India)

5. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang)

6. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong).***