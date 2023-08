Erling Haaland raih penghargaan PFA Player of the year 2022/2023

SINAR HARAPAN--Penyerang Manchester City Erling Haaland meraih penghargaan Professional Footballers Association (PFA) Player of the year musim 2022/2023.



"Erling Haaland terpilih sebagai PFA Player of the year usai menjalani musim perdana yang luar biasa di Inggris bersama dengan Manchester City," tulis laman resmi PFA Awards, Rabu.



PFA awards merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada pemain yang berkarir di sepak bola Inggris yang didasarkan atas penilaian dari Asosiasi Pemain Profesional (PFA).



Haaland terpilih mengalahkan kandidat lainnya yaitu rekan setimnya Kevin De Bruyne dan John Stones lalu duo pemain Arsenal Martin Odegaard dan Bukayo Saka serta penyerang Tottenham Hotspur yang saat ini berseragam Bayern Muenchen Harry Kane.



Penyerang tim nasional Norwegia itu mencatatkan 36 gol dari 35 penampilannya di Premier League. Catatan tersebut menjadikannya pemain pertama dalam sejarah Liga Inggris yang menorehkan gol di angka tersebut.



Sebelumnya penyerang berusia 23 tahun itu juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League untuk musim 2022-2023.



Haaland menjadi pemain kedua yang meraih penghargaan PFA Player of the year di musim perdana usai penyerang legendaris Manchester United Ruud van Nistelrooy meraih penghargaan tersebut di musim perdananya pada musim 2001/2002.



Kini Haaland menjadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi pemain terbaik dunia dengan merengkuh gelar individu Ballon D'or usai mengantarkan The Citizens memperoleh treble winner pada musim 2022-2023.



Haaland bakal bersaing dengan nama-nama seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe dan rekan setimnya Kevin De Bruyne untuk memperebutkan gelar pemain terbaik dunia yang diumumkan pada 30 Oktober mendatang.