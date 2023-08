Indonesia raih lima emas di hari pertama SEA Age Group Championship

SINAR HARAPAN--Para perenang junior Indonesia berhasil meraih sebanyak lima emas, delapan perak, dan empat perunggu pada hari pertama kompetisi akuatik SEA Age Group Championship 2023 yang digelar di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Kamis.

Emas pertama untuk Indonesia diamankan oleh Arya Adrean Putra Haryono di nomor 50 meter gaya dada putra. Tren positif itu kemudian dilanjutkan oleh Akhmad Javier Hamid di nomor 100 meter gaya punggung putra, dan Kaisar Hansel Putra Franciscus di nomor 50 meter gaya bebas putra.

Sementara, dua emas lainnya sukses direbut oleh Adelia Chantika Aulia untuk nomor 100 meter gaya punggung putri dan 50 meter gaya bebas putri.

“Ini adalah pesaing-pesaing utama yang bertanding di nomor ini. Saya mau jadi yang terbaik di nomor 100 meter gaya punggung ini,” kata Akhmad Javier saat dijumpai usai pertandingan.



Selain medali emas, skuad Garuda Muda juga berhasil mengumpulkan delapan perak dan empat perunggu. Perak pertama diraih oleh reli grup 400 meter gaya bebas campuran (umur 18 tahun dan U-18) yang diisi oleh M. Akbar Putra Taufik, Jeremy Elyon, Arqayla Najwari, dan Adelia Chantika Aulia.

Lebih lanjut, ada juga Izzy Dwifaiva Hefrisyanthi dan Patrice Euginia Fauzi yang masing-masing mendapatkan perak untuk 400 meter gaya bebas putri. Selain itu, ada pula Elizabeth Puan Ayu Kinanthi (50 meter gaya dada putri), serta Flairene Candrea dan Nicole Callysta Phiong yang juga mendapatkan perak di nomor 100 meter gaya punggung putri.

Untuk medali perunggu berhasil diraih oleh Agung Sulaksono dan M. Akbar Putra Taufik di nomor 400 meter gaya bebas putra. Lalu ada Bilqish Wijiningtyas N (100 meter gaya kupu-kupu putri) dan Samuel Maxson Septionus (50 meter gaya bebas putra).

“Kemarin saya bilang tidak ada target tapi bisa meraih hasil yang cukup baik, dan ini adalah seri terakhir saya di sini sehingga saya hanya mencoba memberikan yang terbaik. Hanya saya, badan saya cukup fatigue, capek, cuma hope for the best dan tidak pressure diri sendiri,” kata Flairene Candrea.

Dengan pencapaian ini, Indonesia berada di peringkat tiga klasemen sementara SEA Age Group Championship 2023 dengan total 17 medali terkumpul.

Peringkat pertama adalah Vietnam total sebanyak 28 medali dengan rincian 16 emas, 9 perak, dan 3 perunggu. Sementara posisi kedua diamankan oleh Singapura dengan 24 medali dengan rinciannya 8 emas, 9 emas, dan 7 perunggu.