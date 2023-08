Pep Guardiola Akan Jalani Operasi Punggung di Barcelona, Absen Latih The Citizen

SINAR HARAPAN--Pelatih Manchester City Pep Guardiola akan absen melatih The Citizens untuk menjalani operasi punggung di Barcelona dalam beberapa pekan ke depan.



"Pelatih Manchester City telah menderita sakit punggung yang parah selama beberapa waktu akhir-akhir ini, Pep Guardiola akan terbang ke Barcelona untuk menjalani operasi darurat yang dilakukan oleh DR Mireia Illueca," tulis Manchester City dalam laman resmi, Selasa.



Dalam ketidakhadiran pelatih berjuluk "The Profesor" itu di pinggir lapangan, maka asisten manajer Juanma Lillo akan menggantikan tugas Pep di pinggir lapangan untuk sementara waktu.



"Dalam ketidakhadirannya, asisten manajer Juanma Lillo akan mengawasi tim utama di pelatihan dan pinggir lapangan hingga Pep Guardiola kembali," tulis Manchester City.



Pelatih berkebangsaan Spanyol itu diperkirakan akan kembali menangani The Citizens usai jeda internasional pada dua pekan mendatang.



Saat ini juara bertahan Liga Inggris atau Premier League Manchester City berada di peringkat kedua. Manchester City mengoleksi enam poin dari dua pertandingan, namun kalah koefisien gol dari Brighton & Hove Albion.



The Citizens dijadwalkan akan berhadapan dengan Sheffield United dalam lanjutan Premier League pada Minggu mendatang. Lalu akan bertemu dengan Fulham pada tanggal 2 September.