Minamino Cetak Dua Gol dalam Kemenangan AS Monaco 3-0 atas Strasbourg

SINAR HARAPAN--Dwigol dari pemain sayap Takumi Minamino mengantarkan AS Monaco menang atas Strasbourg 3-0 dalam pekan kedua Liga Perancis atau Ligue 1 yang berlangsung di Stadion Stade Louiss II, Minggu waktu setempat atau Senin dini hari WIB.



Bertindak sebagai tuan rumah, AS Monaco langsung menggempur Strasbourg. Hasilnya terjadi pada menit ke-20 ketika sepakan dari luar kotak penalti Minamino bersarang di pojok kiri gawang Strasbourg.



Menit ke-36, memanfaatkan umpan silang dari Caio Henrique sundulan dari Minamino gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Strasbourg Matz Sels. AS Monaco menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.



Di babak kedua tim asuhan pelatih dari Adolf Hutter tidak menurunkan tempo permainan menyerang. Hasilnya pada menit ke-58 Wissam Ben Yedder mampu menuntaskan umpan terobosan dari Minamino dan membuat kedudukan menjadi 3-0.



Hingga akhir laga tidak ada peluang yang menjadi gol dari kedua tim. Dengan hasil ini membuat AS Monaco berada di puncak klasemen sementara Ligue 1 dengan raihan enam poin dari dua pertandingan. Sementara Strasbourg berada di peringkat ke-9 dengan raihan tiga poin.