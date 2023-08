Tiga pembalap ASB 1000 ARRC kecelakaan di Sirkuit Mandalika

SINAR HARAPAN--Tiga pembalap kelas Asia Superbike 1000 cc (ASB1000) Asia Road Racing Championship (ARRC) terlibat kecelakaan pada race 2 yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit, KEK Mandalika, Minggu.



Ketiga pembalap yang mengalami kecelakaan yaitu Haruki Noguchi dari tim Honda, Zaqhwan Bin Zaidi dari tim Honda, dan Kasman Daniel Kasmayudi tim Yamaha.



Akibat kecelakaan tersebut, balapan kelas ASB 1000 dihentikan karena pembalap Haruki Noguchi harus dilarikan ke rumah sakit setelah ditabrak saat kecelakaan ketika balapan baru berjalan dua putaran.



Salah satu pembalap asal Indonesia Andi Farid Izdihar yang sempat bersaing ketat di garis depan bersama pembalap yang mengalami kecelakaan selamat setelah menyalip dari bagian dalam tikungan, begitu juga dengan delapan pembalap lain bisa menghindari kecelakaan tersebut.



Marshal pun langsung mengangkat bendera merah sehingga balapan dihentikan. Ambulans terlihat menuju lokasi kecelakaan untuk mengevakuasi pembalap yang terjatuh.



"Balapan dibatalkan untuk memprioritaskan situasi medis pembalap yang terlibat kecelakaan atas nama Haruki Noguchi yang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit," dikutip dari keterangan resmi FIM ASIA.



Sebelumnya, pada ARRC 2023 hari kedua, Sabtu (12/8), dimulai dengan dua sesi kualifikasi untuk kelas TVS ASIA One Make Championship, lalu sesi latihan 4 untuk kelas ASB1000, kualifikasi untuk kelas UB150, AP250, dan SS600, Shoot Out Top 15 Riders UB150, serta kualifikasi ASB1000.



Dilanjutkan siang hari dengan race 1 kelas TVS ASIA One Make Championship berturut-turut, kemudian UB150, AP250, SS600, dan sebelum akhirnya ditutup dengan race 1 kelas ASB1000.



Gairah kompetitif peserta dalam ajang ARRC terlihat dari perbedaan waktu tempuh yang tipis antar pembalap di setiap balapan. Para pembalap yang berusaha saling berebut posisi terdepan menjadi tontonan yang seru dan menarik.



Sejumlah pembalap Indonesia berhasil meraih podium antara lain Herjun Atna Firdaus dari Astra Honda Racing Team serta Aldi Satya Mahendra dan Wahyu Nugroho dari Yamaha Racing Indonesia untuk kelas AP250, dan Andi Farid Izdihar dari Honda Asia-Dream Racing with SHOWA untuk kelas ASB1000.



Sebelumnya, Direktur Utama PT Mandalika Grand Prix Association Nusantara Jaya (MGPA) Priandhi Satria mengungkapkan hari kedua penyelenggaraan ARRC 2023 Indonesian Round berjalan dengan baik. Seluruh sesi kualifikasi dan balapan pertama dari semua kelas berjalan dengan lancar dan aman.



"Sebagai penyelenggara, kami selalu memastikan kesiapan setiap sesi balapan agar dapat berjalan dengan baik, dan kami harap penyelenggaraan hari ketiga besok kembali dapat berjalan tanpa hambatan," katanya.



Sedangkan pada hari ketiga ARRC 2023 Indonesian Round, Minggu, menghadirkan race 2 untuk kelas TVS ASIA One Make Championship, UB150, AP250, SS600, dan ASB1000.



“Selain sesi race yang seru, karena masing-masing pembalap pastinya mencoba mendapatkan point dari round ke 4 ARRC ini, hari ketiga juga diisi dengan pagelaran budaya persembahan Pemerintah Daerah NTB untuk memeriahkan Grid Ceremony,” katanya.