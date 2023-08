Herjun juara pertama AP250 ARRC 2203 Sirkuit Mandalika

SINAR HARAPAN--Pembalap dari Astra Honda Racing Team Herjun Atna Firdaus kembali menjadi yang tercepat pada race 2 setelah sebelumnya pada race 1 menjadi juara pertama kelas AP250 Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2023 di sirkuit Mandalika, Minggu (13/8/2023).



Posisi dua diraih oleh Rheza Danica Ahren dari Astra Honda Racing Team dan posisi ketiga pembalap Kawasaki Ninja Irfan Ardiansyah dari Motul Sniper Manual Teac.



Sedangkan di posisi empat diraih pebalap Wahyu Nugroho dari Yamaha Racing Indonesia dan urutan lima pebalap Muh Kiandra Ramadhan dari Astra Honda Team.



Sebelumnya, pada balapan kelas AP250 Sabtu (13/8), pembalap Astra Honda Racing Team Herjun Atna Firdaus menjadi yang tercepat pada race pertama kelas AP250 dengan catatan waktu 1 menit 47,376 detik disusul pembalap Yamaha Racing Indonesia Aldi Stya Mahendra diurutan kedua dan pembalap Yamaha Racing Indonesia Wahyu Nugroho di urutan ketiga.



Untuk diketahui, jadwal ARRC 2023 hari kedua dimulai dengan dua sesi qualifying untuk kelas TVS ASIA One Make Championship, lalu sesi practice 4 untuk kelas ASB1000, qualifying untuk kelas UB150, AP250, dan SS600, Shoot Out Top 15 Riders UB150, serta qualifying ASB1000.



Dilanjutkan siang hari dengan race 1 kelas TVS ASIA One Make Championship berturut-turut, kemudian UB150, AP250, SS600, dan sebelum akhirnya ditutup dengan race 1 kelas ASB1000.



Gairah kompetitif peserta dalam ajang ARRC terlihat dari perbedaan waktu tempuh yang tipis antarpembalap di setiap balapan. Rebut-rebutan posisi terdepan terjadi hampir di setiap kelas, memberikan tontonan yang seru dan menarik.



Sejumlah pembalap Indonesia meraih posisi podium antara lain Herjun Atna Firdaus dari Astra Honda Racing Team, serta Aldi Satya Mahendra dan Wahyu Nugroho dari Yamaha Racing Indonesia untuk kelas AP250, dan Andi Farid Izdihar dari Honda Asia-Dream Racing with SHOWA untuk kelas ASB1000.



Direktur Utama PT Mandalika Grand Prix Association Nusantara Jaya (MGPA) Priandhi Satria mengungkapkan hari kedua penyelenggaraan ARRC 2023 Indonesian Round telah berjalan dengan baik. Seluruh sesi kualifikasi dan balapan pertama dari semua kelas telah berjalan dengan lancar dan aman.



"Sebagai penyelenggara, kami selalu memastikan kesiapan setiap sesi balapan agar dapat berjalan dengan baik, dan kami harap penyelenggaraan hari ketiga besok kembali dapat berjalan tanpa hambatan.” katanya.



Hari ketiga ARRC 2023 Indonesian Round Minggu (13/08) akan menghadirkan race 2 untuk kelas TVS ASIA One Make Championship, UB150, AP250, SS600, dan ASB1000.



“Selain sesi race yang seru, karena masing-masing pebalap pastinya mencoba mendapatkan point dari round ke 4 ARRC ini, hari ketiga besok akan diisi dengan pagelaran budaya persembahan Pemerintah Daerah NTB untuk memeriahkan Grid Ceremony,” katanya.