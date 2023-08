Timnas Voli Putri Takluk dari Vietnam tiga set langsung dalam SEA V League di Chiang Mai

SINAR HARAPAN--Tim nasional voli putri Indonesia takluk dari timnas Vietnam tiga set langsung 19-25, 22-25, 10-25 dalam ajang SEA V League 2023 putaran kedua yang berlangsung di Chiang Mai, Thailand, Jumat.



Pada awal set pertama kedua tim bermain cukup imbang namun Vietnam mampu memimpin 4-3 atas Indonesia dan mempertahankan keunggulan tersebut hingga technical time out pertama dengan skor 8-7.



Namun, Vietnam mampu memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dibuat pemain Indonesia hingga unggul jauh 19-15 sebelum menutup set pembuka tersebut dengan kemenangan.



Vietnam pun membuka set kedua dengan keunggulan 2-1 sebelum tim asuhan pelatih Eko Waluyo itu berbalik unggul 7-5.



Namun, Indonesia tidak dapat mempertahankan keunggulan tersebut sehingga Vietnam kembali unggul 16-14 di technical time out kedua. Vietnam terus mempertahankan keunggulan tersebut untuk merebut set kedua.



Pada awal set ketiga, srikandi-srikandi Indonesia sempat unggul 3-2, namun kembali tertinggal tipis 7-8 di technical time out pertama.



Vietnam pun kembali memanfaatkan kesalahan dari pemain Indonesia dan mengakhiri technical time out kedua dengan unggul jauh 16-9 sebelum menutup set tersebut untuk memastikan kemenangan.



Kekalahan ini membuat Indonesia memperpanjang rekor buruk saat melawan Vietnam pada tahun ini. Dari empat pertandingan terakhir, Indonesia sama sekali belum mampu mengalahkan Vietnam.



Dengan hasil ini untuk sementara Vietnam memperoleh tiga poin dan berada di puncak klasemen, sementara Indonesia menjadi juru kunci.



Selanjutnya Indonesia akan berhadapan dengan tuan rumah Thailand pada Sabtu (12/8) pukul 15.00 WIB. Sedangkan Vietnam bakal bertemu menghadapi Filipina pada hari yang sama pukul 12.00 WIB.