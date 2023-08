Tim Basket Korsel dan Taiwan Mundur dari Prakualifikasi Zona Asia Olimpiade 2024

SINAR HARAPAN--Korea Selatan dan Taiwan mengundurkan diri dalam pertandingan Prakualifikasi Olimpiade 2024 sehingga membuat format pertandingan tersebut mengalami perubahan yang juga berdampak pada lawan-lawan Timnas Basket Indonesia.



"Kami baru mendapatkan kepastian perubahan format ini Rabu pagi. Kami tidak mempermasalahkan perubahan ini, sebaliknya ini akan memberikan pengalaman berharga bagi pemain karena banyak pertandingan yang akan dijalani di Suriah nanti,” kata Manajer Timnas Indonesia Jeremy Imanuel Santoso mengutip laman resmi Perbasi di Jakarta, Jumat.



Awalnya Prakualifikasi Olimpiade 2024 Zona Asia diikuti delapan tim dengan dibagi menjadi dua grup. Indonesia berada di Grup B dengan tuan rumah Suriah, Kazahkstan, dan Saudi Arabia. Sementara Grup A diisi Korea Selatan, Bahrain, India, dan Taiwan.



Namun dalam perkembangannya Taiwan dan Korea Selatan mengundurkan diri sehingga tinggal menyisakan enam tim. Mundurnya Korsel dan Taiwan menjadikan seluruh enam peserta dalam satu grup dengan sistem single round robin, atau seluruh tim akan bertemu satu sama lain.



Sebelum perubahan format, Indonesia akan bertanding tiga kali di fase grup. Jika lolos ke final akan mendapatkan tambahan dua pertandingan lagi, babak semifinal dan final.



Namun dengan perubahan format ini, setiap peserta mendapatkan masing-masing lima pertandingan di fase grup. Surplus dua game lagi jika perjalanan terjaga ke semifinal dan final.



Di Suriah, Timnas Indonesia lebih banyak diisi pemain muda seperti Yudha Saputera, Widyanta Putra Teja, Althof Dwi Satrio, Muhamad Arighi, Juan Laurent, Kelvin Sanjaya, Hendrick Xavi Yonga, dan Marques Bolden.



Bahkan ada beberapa nama yang baru merasakan atmosfer laga internasional di timnas basket 5 on 5 yaitu adalah Antoni Erga, Reza Guntara, dan Pandu Wiguna. Nama-nama itu muncul dalam skuat timnas lantaran memiliki permainan yang apik di final IBL 2023 dan mini turnamen Indonesia International Basketball Invitational (IIBI) pekan lalu.



Jadwal Timnas Indonesia pada Prakualifikasi Olimpiade 2024 di Damaskus Suriah:



12 Agustus 2023 vs Kazakhstan

13 Agustus 2023 vs India

14 Agustus 2023 vs Arab Saudi

16 Agustus 2023 vs Bahrain

17 Agustus 2023 vs Syria