Edson Alvares Pindah Dari Ayax Amsterdam untuk Memperkuat West Ham United

SINAR HARAPAN--West Ham United dikabarkan telah mengamankan jasa pemain Ajax Amsterdam Edson Alvarez.



Dilansir dari The Athletic, Selasa, kedua klub dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk kepindahan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu dengan nilai yang sudah termasuk bonus, 34,4 juta poundsterling atau senilai Rp 669,1 miliar.



“West Ham United telah mencapai kesepakatan lisan dengan Ajax untuk mengontrak Edson Alvarez dengan harga £34,4 juta termasuk bonus,” tulis The Athletic.



Tahap transfer selanjutnya adalah Alvarez akan menjalani tes medis dan kemudian menandatangani kontrak yang direncanakan, lima tahun sampai 2028.



"Setelah kesepakatan diresmikan, Alcarez akan diberikan izin untuk menjalani pemeriksaan media dengan West Ham dan menyelesaikan kontrak lima tahun yang diusulkan," tulis The Athletic.



West Ham telah mengontak Ajax sejak bulan lalu untuk melakukan pembicaraan tentang minat merekrut pemilik 69 caps bersama tim nasional Mexico tersebut untuk menggantikan peran Declan Rice yang kini telah hengkang ke Arsenal.



Alvarez akan menjadi rekrutan pertama The Hammers pada musim panas ini. Juga, kabar transfer ini akan mewujudkan transfer pemain 25 tahun itu untuk pindah ke English Premier League (EPL) atau Liga Inggris setelah pada musim lalu tawaran Chelsea FC sebesar 42,8 juta poundsterling atau sekitar Rp 832,6 miliar ditolak Ajax karena pemilik 36 gelar Eredivisie atau Liga Belanda itu tidak mempunyai cukup waktu untuk menemukan sosok pengganti sang pemain.



Sejak didatangkan Ajax pada Juli 2019 dari klub Meksiko Club America, gelandang bertahan yang juga sering memainkan peran sebagai bek tengah tersebut telah memainkan 147 pertandingan di semua ajang dengan mencetak 13 gol dan enam assists, serta memenangkan tiga piala yaitu 2x Liga Belanda (2020/2021, 2021/2022) dan KNVB Cup 2020/2021, demikian dilansir dari Transfermarkt.



Pada musim lalu, pesepak bola bertinggi 1,87 meter itu hampir memainkan seluruh laga bersama tim yang bermarkas di Johan Cruyff Arena tersebut dengan total 44 laga dengan total 3.699 menit bermain.