Kiper Yann Sommer resmi gabung Inter Milan dari Bayern Muenchen

SINAR HARAPAN--Penjaga gawang asal Swiss Yann Sommer telah resmi bergabung dengan Inter Milan setelah menyelesaikan transfernya dari Bayern Muenchen, ungkap kedua klub tersebut.



Rincian transfernya tidak diungkapkan, tetapi media Italia mengatakan bahwa Inter telah mengeluarkan dana sekitar enam juta euro (Rp100 miliar) untuk mengamankan tanda tangannya dan mengontrak sang pemain hingga Juni 2026.



"Kiper timnas Swiss telah bergabung secara permanen dari FC Bayern Muenchen," tulis Inter di situs resmi mereka pada Selasa (08/8).



Sommer mengaku senang bergabung dengan klub sebesar Inter Milan yang memiliki tradisi bagus di level domestik dan internasional.



"Bermain untuk tim seperti Inter adalah sebuah tantangan baru dalam karier saya. Saya sudah tidak sabar untuk bermain di San Siro, melihat para suporter dan merasakan atmosfer Milan. Playing for a team like Inter represents a new challenge in my career. Senang bisa berada di sini," ujarnya.



Penjaga gawang berusia 34 tahun itu hanya setengah musim di Bayern setelah didatangkan dari Borussia Monchengladbach pada Januari 2023 untuk menggantikan Manuel Neuer yang mengalami cedera. Dia membantu Bayern meraih gelar liga ke-33 mereka tahun ini.



"Pengalaman, kepemimpinan, dan komitmen: ini semua adalah kualitas yang siap ditunjukkan Sommer dalam warna Nerazzurri."



Skuat asuhan Simone Inzaghi itu memang memprioritaskan untuk membeli kiper baru setelah menjual Andre Onana ke Manchester United bulan Juli serta melepaskan Samir Handanovic dan Alex Cordaz dibebaskan.



Sementara itu, CEO Bayern Jan-Christian Dreesen mengucapkan terima kasih kepada Yann Sommer atas jasanya saat klub Jerman tersebut dilanda krisis penjaga gawang akibat cederanya Neuer.



"Kami memahami dan menghormati keinginan Yann Sommer untuk mencari tantangan baru di Inter Milan karena dia ingin bermain sebagai penjaga gawang nomor satu dalam jangka panjang," kata Jan-Christian Dreesen kepada situs klub.



"(Dia) membantu kami dalam situasi yang rumit ketika Manuel Neuer cedera serius dan kami ingin berterima kasih dengan tulus atas komitmennya."



Sebelum pindah ke Bundesliga, Sommer memenangkan Liga Super Swiss bersama FC Basel empat kali berturut-turut dari 2010-11.



Sommer telah membuat lebih dari 80 penampilan untuk timnas Swiss sejak melakoni debutnya dalam pertandingan persahabatan melawan Rumania pada Mei 2012.