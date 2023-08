Spanyol dan Jepang melaju ke perempat final Piala Dunia Wanita 2023

SINAR HARAPAN--Timnas Spanyol dan timnas Jepang melaju ke babak perempat final Piala Dunia Wanita 2023 usai mengalahkan lawan-lawannya pada babak 16 besar, Sabtu.



Spanyol mampu mengalahkan Swiss dengan skor 5-1, sedangkan Jepang menyingkirkan Norwegia dengan skor 3-1, demikian catatan FIFA.



Berstatus sebagai runner up grup C, Spanyol harus meladeni juara grup A Swiss di Stadion Eden Park Outer Oval, Auckland, Selandia Baru, Sabtu.



Meski berstatus sebagai runner up pada fase penyisihan grup, Spanyol dapat tampil dominan dengan mencatatkan 70 persen penguasaan bola serta melepaskan 26 tendangan yang 10 di antaranya tepat sasaran.



Spanyol dapat unggul terlebih dahulu pada menit ke-5 melalui gol yang dicetak oleh Aitana Bonmati, lalu Swiss dapat menyamakan kedudukan menit ke-11 berkat gol bunuh diri Laia Codina.



Meski sempat bermain imbang, pada akhirnya Spanyol tampil digdaya seusai menambah empat gol melalui Alba Redondo, Aitana Bonmati, Laia Codina serta Jennifer Hermoso sehingga laga berkesudahan dengan skor 5-1.



Selanjutnya terdapat laga yang mempertemukan juara grup C Jepang menghadapi runner up grup A Norwegia di Stadion Wellington Regional, Wellington, Selandia Baru, Sabtu.



Jepang tampil dominan pada laga ini dengan mencatatkan 61 persen penguasaan bola dan melepaskan 16 tendangan yang empat di antaranya tepat sasaran.



Perwakilan Asia tersebut dapat unggul terlebih dahulu pada menit ke-15 melalui gol bunuh diri Inggrid Syrstad Engen, namun Norwegia mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-20 berkat gol Guro Reiteh.



Jepang pada babak kedua mampu menambah dua gol melalui Risa Shimizu dan Hinata Miyazawa sehingga pada akhirnya laga berkesudahan dengan skor 3-1.



Selanjutnya Spanyol akan menghadapi pemenang laga antara Belanda dan Afrika Selatan pada babak perempat final, Jumat (11/8), sedangkan Jepang akan ditantang pemenang dari pertandingan Swedia menghadapi Amerika Serikat, di hari yang sama.