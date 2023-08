Timnas Bola Voli Putri Ditekuk Thailand 0-3

SINAR HARAPAN--Tim nasional bola voli putri Indonesia ditekuk Thailand dalam tiga set langsung 24-26, 24-26, 20-25 pada pertandingan pembuka ajang SEA V League 2023 putaran pertama yang berlangsung di Vinh Phuc, Vietnam, Jumat.



Meski sempat membuat kesulitan di dua set, Srikandi-srikandi Indonesia mengakui keunggulan Thailand yang saat ini tengah menduduki peringkat ke-15 dunia.



Pada set pertama Thailand mampu unggul poin terlebih dahulu. Indonesia mampu berbalik unggul melalui dua blok beruntun, 5-3. Pada pertengahan set Thailand mampu unggul 13-10 dengan memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari para pemain Indonesia.



Thailand mampu mempertahankan keunggulan pada technical time out kedua, 16-13. Indonesia mampu mempertipis kedudukan melalui spike dari Hany Budiarti, 16-17. Servis dari Aulia Suci Nurfadila mampu menyamakan kedudukan 20-20. Thailand mampu menutup set pertama dengan kemenangan setelah penerimaan Ratri Wulandari keluar lapangan, 26-24.



Pada set kedua, Indonesia sempat unggul atas Thailand 5-4. Thailand mampu unggul pada technical time out yang pertama dengan skor 8-7. Jaraspot mampu mebawa Thailand unggul saat technical time out kedua dengan poin 16-15. Indonesia kembali takluk dengan skor 24-26.



Pada set ketiga Indonesia mampu unggul 6-5. Indonesia mampu menjaga keunggulan hingga technical time out pertama 8-7. Indonesia kemudian sempat mempertahankan keunggulan 16-15. Namun Thailand mampu menutup set ketiga dan memastikan kemenangan dengan skor 25-20.



Dengan hasil ini membuat Thailand berada di puncak klasemen sementara dengan torehan tiga poin, sementara Indonesia menempati posisi juru kunci.



Indonesia dijadwalkan akan bertemu dengan tuan rumah Vietnam pada pertandingan kedua pada Sabtu pukul 19.00 WIB. Thailand akan bertanding menghadapi Filipina pada pukul 16.00 WIB.