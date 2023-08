MU Ingin Boyong Gelandang Leon Goretzka Dari Bayern Muenchen

SINAR HARAPAN--Klub Premier League Manchester United dirumorkan tertarik memboyong gelandang Bayern Muenchen Leon Goretzka pada bursa transfer musim panas ini.



Dilansir dari The Sun, Jumat, Manchester United memasukkan Leon Goretzka ke dalam daftar pemain incaran pada bursa transfer musim panas ini untuk memperkuat lini tengah.



Goretzka tengah menjadi sorotan karena tak masuk dalam skema pelatih Bayern Muenchen Thomas Tuchel yang lebih memilih untuk menduetkan Joshua Kimmich dengan rekrutan anyar mereka Konrad Laimer di lini tengah.



Pelatih Manchester United Erik Ten Haag mengharapkan pemain tim nasional Jerman itu berubah pikiran dan memutuskan hengkang dari The Bavarians pada bursa transfer musim panas ini.



Saat ini pemain berusia 28 tahun itu dilabeli harga oleh The Bavarians sebesar 43 juta Poundsterling. Bayern Muenchen juga tengah membutuhkan tambahan dana segar untuk bisa memboyong penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane menuju Allianz Arena.



Goretzka juga masih terikat kontrak panjang bersama dengan Bayern Munchen hingga Juni 2026, usai melakukan kesepakatan perpanjangan kontrak jangka panjang pada tahun 2021 lalu.



Manchester United memang tengah berburu gelandang tengah. Selain Goretzka, The Red Devils tengah memantau kemungkinan untuk memboyong gelandang dari Fiorentina Sofyan Amrabat.



Fiorentina dilaporkan akan meminta biaya sekitar 30 juta Poundsterling untuk transfer dari gelandang tim nasional Maroko tersebut.



Saat ini Manchester United masih mendatangkan satu gelandang yaitu Mason Mount dari Chelsea dengan mahar sebesar 60 juta Poundsterling untuk memperkuat lini tengah tim.