An Se Young Banjir Gelar, Membara di 2023

SINAR HARAPAN--Pebulu tangkis asal Korea Selatan An Se Young banjir gelar di tahun 2023 menjadi pebulutangkis paling sukses saat ini.

Baru di pertengahan tahun 2023, An Se Young telah mengoleksi tujuh gelar BWF. Terakhir, pemain berusia 21 tahun itu menyabet gelar juara Japan Open 2023.

Ini menjadi torehan prestasi yang fenomenal untuk An Se Young. Adapun tujuh gelar yang telah diraih An Se Young, terdiri atas India Open, Indonesia Masters, All England, Thailand Open, Singapore Open, Korea Open, dan Japan Open.

Prestasi ini mengantar An Se Young sebagai pebulutangkis paling sukses di tahun 2023.

Dibandingkan rivalnya, pebulutangkis asal Jepang Akane Yamaguchi baru menorehkan empat gelar, yakni Canada Open, Malaysia Masters, German Open, dan Malaysia Open.

Sementara dari sektor tunggal putra, raja bulutangkis Viktor Axelsen juga baru menorehkan tiga gelar.

Sejauh ini belum ada satu pun pemain tunggal atau ganda yang telah meraih tujuh gelar selain dirinya.

Dari sebanyak tujuh gelar tersebut, satu di antaranya merupakan level Super 1000, sedangkan sisanya tiga gelar level Super 750, dan dan tiga gelar Super 500.

Tahun ini tercatat sebagai tahun terbaik bagi pemain kelahiran Gwangju ini sejak dirinya bermain di level senior.

Di tahun 2019, An Se Young mengoleksi lima gelar. Sementara tahun 2021 dan 2022, ia hanya menorehkan masing-masing tiga gelar.

Selain itu, An Se Young juga bakal menduduki peringkat satu dunia di pekan ke-31 per 1 Agustus 2023. Posisinya akan menggeser kedudukan Akane Yamaguchi.

Kenaikan ranking An Se Young terjadi setelah Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan Akane Yamaguchi di perempat final Japan Open 2023 lalu.