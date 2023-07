SINAR HARAPAN—Turnamen badminton Japan Open 2023 yang digelar sejak 25 Juli lalu di Yoyogi National Gymnasium akhirnya telah berakhir.

Indonesia hanya mampu mengantar satu wakil ke babak final Japan Open 2023, yakni Jonatan Christie.

Sementara Korea Selatan menjadi negara dengan jumlah gelar terbanyak di Japan Open kali ini.

Berikut daftar lengkap juara Japan Open 2023 yang berhadiah total 850.000 dolar Amerika.

Pada sektor tunggal putri pemain andalan Korea Selatan An Se Young menjadi juara usai menaklukkan wakil China He Bing Jiao. An Se Young menang dalam pertarungan dua game, 21-15, 21-11.

Pada sektor ganda putri, wakil Korea Kim So Yeong/Kong Hee Yong dengan mantap menaklukan unggulan satu asal China, Chen Qingchen/Jia Yifan. Kim/Kong menang dalam dua game, 21-17, 21-14.

Selanjutnya di sektor ganda putra, juara Olimpiade Tokyo asal Taiwan Lee Yang/Wang Chi Lin mampu menunjukkan permainan yang impresif sepanjang turnamen.

Lee/Wang menjadi juara Japan Open 2023 dengan mengalahkan wakil tuan rumah, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, 21-19, 21-13.

Kemenangan Jepang sebagai tuan rumah diwakili oleh sektor ganda campuran mereka Yuta Watanabe/Arisa Higashino.

Yuta/Arisa mampu menaklukkan andalan Thailand, Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai dalam pertarungan rubber set 17-21, 21-16, 21-15.

Sementara di sektor tunggal putra Jonatan Christie yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia di partai final gagal merebut gelar juara.

Langkahnya dihentikan wakil Denmark Viktor Axelsen yang mampu bermain prima dalam pertarungan dua game 7-21, 18-21.