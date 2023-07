Ganda Fajar/Rian Hari Ini Hadapi Juara Olimpiade Lee Yang/Wang Chi Lin pada Semifinal Japan Open

SINAR HARAPAN--Langkah ganda putra peringkat satu dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dalam babak semifinal Japan Open 2023 semakin menantang, karena mereka menghadapi juara Olimpiade Tokyo, Lee Yang/Wang Chi Lin, Sabtu.



Fajar/Rian wajib mewaspadai ganda putra asal Taiwan itu dalam pertemuan yang akan terjadi di Yoyogi 1st Stadium, Tokyo. Meski secara statistik unggul 4-1 dalam rekor pertemuan, tetapi Lee/Wang tengah bermain dalam kondisi terbaiknya.



"Bertemu Lee Yang/Wang Chi-Lin dari Taiwan tentunya bukan lawan sembarangan. Lee/Wang adalah peraih medali emas Olimpiade yang digelar di Tokyo dan saya melihat mereka baru kembali ke permainan terbaik," ujar Fajar melalui informasi resmi PP PBSI di Jakarta.



Fajar memprediksi laga babak empat besar kontra Lee/Wang akan berlangsung sengit, apalagi duo Taiwan itu juga tampil dengan performa yang luar biasa saat menghadapi ganda putra India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty pada perempat final, Jumat.



"Mereka tampil luar biasa dengan fighting spirit yang tinggi juga power yang besar. Kami harus ekstra waspada," Fajar menegaskan.



Fajar/Rian menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang sukses melaju ke babak semifinal turnamen berkategori BWF Super 500 itu. Dua pebulu tangkis Indonesia lainnya yang akan bermain ialah tunggal putra Jonatan Christie dan tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung.



Sebelumnya, Gregoria tampil memukau usai menyingkirkan wakil tuan rumah sekaligus tunggal putri peringkat satu dunia, Akane Yamaguchi, Jumat.



Kemampuannya untuk sabar dan tahan bermain reli akhirnya membuahkan kemenangan 21-11, 11-21, 21-18 atas Akane pada laga partai penutup di Yoyogi 1st Stadium itu.



Pada babak semifinal, Gregoria akan bertemu lawan yang tak kalah menyulitkan yaitu unggulan kelima He Bing Jiao asal China.



"Saya senang dengan kemenangan ini tapi tidak mau terlalu larut. Saya mau langsung fokus untuk pertandingan besok lawan He Bing Jiao," ujar Gregoria, Jumat malam.



Lalu dari nomor tunggal putra, Jonatan akan meladeni pebulu tangkis India Lakshya Sen.



Berikut susunan pebulu tangkis Indonesia pada babak semifinal Japan Open 2023 di Tokyo, Sabtu:



Tunggal putra

Jonatan Christie vs Lakshya Sen (India)



Tunggal putri

Gregoria Mariska Tunjung vs He Bing Jiao (China)



Ganda putra

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Lee Yang/Wang Chi Lin (Taiwan)