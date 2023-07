Timnas Voli Putra Tekuk Vietnam 3-1 pada Putaran Kedua SEA V League 2023

SINAR HARAPAN--Tim nasional voli putra Indonesia menekuk timnas Vietnam melalui kemenangan 3-1 (25-23, 21-25, 25-14 dan 25-23) pada pertandingan pembuka putaran kedua SEA V League 2023 yang berlangsung di Lapangan City of Santa Rosa, Filipina, Jumat.



Di set pertama, Farhan Halim membuka poin untuk Indonesia. Namun di technical time out pertama Vietnam mampu unggul atas Indonesia 8-6. Pada technical time out kedua, jump serve dari Farhan Halim tidak mampu melewati net sehingga Vietnam mampu menutup pertengahan set 16-13.



Spike dari Farhan Halim mampu menyamakan kedudukan setelah sempat tertinggal tiga poin, 19-19. Indonesia berbalik unggul usai spike keras Farhan gagal dibendung 23-21. Farhan kembali melancarkan spike keras dan menutup kemenangan Indonesia di set pertama 25-23.



Di set kedua, serve panjang dari Dio Zulfikri melebar jauh dari lapangan dan membuat Vietnam unggul lebih dulu. Aksi tip dari Dimas Saputra membuat Indonesia unggul 8-6 di technical time out pertama.



Di technical time out kedua, Vietnam mampu unggul atas Indonesia 16-12. Memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain Indonesia, Vietnam menutup set kedua melalui kemenangan 25-21.



Set ketiga Indonesia mengambil inisiatif menyerang dengan unggul lebih dahulu. Di pertengahan set, Indonesia mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan di set kedua dan mampu unggul 16-7. Spike dari Hendra Kurniawan mampu membuat Indonesia mengunci set ketiga 25-14.



Di set keempat, Doni Haryono mampu membawa Indonesia unggul terlebih dahulu. Indonesia menutup technical time out dengan kemenangan 8-5. Di technical time out kedua, Indonesia tetap menjaga keunggulan atas Vietnam 16-15. Tim asuhan Jiang Jie menutup set keempat dengan kemenangan melalui aksi dari Farhan Halim yang mampu mengelabuhi dua blocker Vietnam, 25-23.



Dengan kemenangan ini menjadi modal penting bagi Indonesia yang pada putaran pertama memastikan gelar juara, yang pada putaran kedua ini membawa misi untuk mempertahankan gelar juara.



Selanjutnya Indonesia akan menantang tuan rumah Filipina pada Sabtu pukul 18.00 WIB. Sementara Vietnam akan bertemu dengan Thailand pada hari yang sama pada pukul 15.00 WIB.