AS Roma Berminat Gaet Penyerang Dominic Calvert-Lewin dari Everton

SINAR HARAPAN--Penyerang klub Premier League Everton Dominic Calvert-Lewin dikabarkan tengah dipantau oleh klub Serie A Italia AS Roma.



Dilansir dari The Sun, Rabu, Dominic Calvert-Lewin menjadi opsi pengganti untuk penyerang Tammy Abraham yang saat ini tengah mengalami cedera.



Pelatih AS Roma Jose Mourinho menjadikan Dominic Calvert-Lewin sebagai opsi pengganti yang sepadan untuk mengisi pos penyerang menggantikan Tammy Abraham.



Saat ini AS Roma belum mengajukan tawaran resmi untuk pemain berkebangsaan Inggris itu. Namun tim berjuluk Serigala Ibukota itu ingin mengambil opsi peminjaman dan akan mengontrak permanen setahun setelahnya.



Sebelumnya pada awal tahun Arsenal tertarik memboyong Dominic Calvert-Lewin menuju kota London. Namun The Gunners mempertimbangkan riwayat cedera dari Dominic Calvert-Lewin yang membuatnya absen cukup lama dan hanya mencatatkan penampilan sebanyak 17 kali pada musim lalu.



Saat ini dari kubu The Gunners enggan mengejar Dominic Calvert-Lewin dan memilih opsi penyerang lain yaitu Folarin Balogun yang merupakan binaan akademi klub sendiri.



Folarin Balogun dinilai sudah siap memperebutkan posisi di skuad asuhan pelatih Arsenal Mikel Arteta setelah cukup impresif selama masa peminjamannya di klub Ligue 1 Stade Reims.