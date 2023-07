SINAR HARAPAN--Brian Harman sukses menjuarai British Open 2023 dengan keunggulan enam pukulan pada Minggu setempat, yang menjadi gelar utama pertama bagi pegolf AS tersebut.



Juara turnamen Masters John Rahm imbang (tie) di posisi kedua bersama Sepp Straka, Jason Day, dan Tom Kim pada tujuh under par, pada putaran terakhir yang dimainkan di Royal Liverpool, Haylake, Inggris.



Harman menggenggam keunggulan lima pukulan sepanjang malam, dan bangkit dari start buruk untuk melaju menuju kemenangan dengan 13 under par dengan satu under di putaran terakhir.



"Saya menikmati apa yang saya lakukan. Saya menyukai grind. Saya selalu mengapresiasi kerja keras yang dituntut olahraga golf, dan bagi saya itu cukup memuaskan. Saya tidak perlu orang lain untuk memikirkan hal lain bagi saya," ucap Harman seperti dikutip dari AFP.



"Terkadang seseorang mengatakan kepada Anda bahwa Anda semestinya melakukan ini, yang membuat Anda kehilangan waktu, dan bagi saya, banyak waktu ketika saya berlatih memukul bola atau melakukan putting saat berada di rumah," tambahnya.



Belum pernah terjadi sebelumnya sejak Jean van de Velde gagal pada hole terakhir British Open 1999, di mana seorang pegolf menyia-nyiakan keunggulan lima pukulan menjelang putaran akhir akan gagal menjadi juara.



Namun temperamen Harman diuji kemudian di lapangan golf yang basah.



Harman melakukan bogey pada hole kedua setelah pukulan approachnya gagal mendarat di green, dan kemudian dihukum dengan pukulan tee shot yang tidak sasaran pada par lima kelima dengan tembakan tidak akurat lainnya.



Keunggulannya sempat terpotong menjadi tiga pukulan, namun dua birdie beruntun di hole keenam dan ketujuh menghilangkan rasa tegangnya, sekaligus memperbesar kembali keunggulan dari para pengejarnya.



Gaya putting Harman yang tidak biasa menjadi kunci kesuksesannya sepanjang pekan, dan ia melesakkan pukulan putt birdie dari jarak 40 foot pada hole ke-14, sebelum kembali mencatatkan birdie pada par lima ke-15, untuk memastikan raihan trofi Claret Jug.



Klasemen akhir British Open 2023



1 - Brian Harman (-13)

T2 - Kim Tom (-7)

T2 - Jason Day (-7)

T2 - Sepp Straka (-7)

T2 - Jon Rahm (-7)

T6 - Emiliano Grillo (-6)

T6 - Rory McIlroy (-6)

T8 - Shubhankar Sharma (-5)

T8 - Cameron Young (-5)

T10 - Max Homa (-4)

T10 - Matthew Jordan (-4)

T10 - Tommy Fleetwood (-4)