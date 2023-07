Kapten Liverpool Jordan Henderson Reuni dengan Steven Gerard di Klub Al Ittifaq

Kapten Liverpool Jordan Henderson

SINAR HARAPAN--Kapten Liverpool, Jordan Henderson dikabarkan bakal bereuni dengan mantan rekan setimnya Steven Gerrard di klub Arab Saudi Al Ettifaq setelah kesepakatan dicapai antara kedua klub.



Menurut laporan The Athletic pada Kamis (20/7), gelandang berusia 33 tahun tersebut ditawari kontrak fantastis senilai 700.000 poundsterling (Rp13 miliar) per pekan bila bergabung dengan Al Ettifaq.



Sementara itu, Liverpool akan menerima 12 juta poundsterling (Rp232 miliar) dari transfer tersebut.



Henderson telah tampil 491 kali bersama Liverpool sejak bergabung dari Sunderland pada 2011. Dia berhasil membantu The Reds meraih gelar Liga Premier Inggris pertama mereka selama 30 tahun pada 2020, setahun setelah mengangkat trofi Liga Champions.



Dia tidak masuk dalam daftar permain Liverpool untuk pertandingan persahabatan melawan Karlsruhe pada Rabu (19/7), yang berakhir dengan kemenangan skuat asuhan Jurgen Klopp itu dengan skor 4-2.



Sementara itu, Gerrard baru ditunjuk sebagai pelatih Al Ettifaq awal bulan ini.



Henderson, Liverpool juga akan kehilangan Fabinho yang juga bakal bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Ittihad.

Klub Arab Saudi Al Ettifaq dikabarkan telah sepakat untuk mendatangkan Jordan Henderson dari Liverpool FC.



Kabar ini disampaikan langsung oleh pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano melalui laman resmi Twitter-nya, Rabu waktu setempat.



“Liverpool dan Al Ettifaq baru saja mencapai kesepakatan prinsip tentang biaya untuk Jordan Henderson, here we go!,” tulis Romano.



Kapten Liverpool itu dikabarkan akan menandatangani kontrak tiga tahun sampai 2026, kontrak yang sudah disepakati gelandang 33 tahun tersebut sejak minggu lalu.



Perihal biaya, The Reds dikabarkan akan menerima 12 juta poundsterling ditambah biaya tambahan.



“Liverpool akan menerima £12 juta plus biaya tambahan untuk Jordan Henderson dari Al Ettifaq karena kesepakatan telah disepakati,” lanjut jurnalis asal Italia itu.



Romano menambahkan, tahap selanjutnya transfer pemilik 76 caps bersama tim nasional Inggris itu adalah menjalani tes medis ketika kedua pihak klub telah merampungkan dokumen.



“Steven Gerrard sudah berbicara dengan Hendo. Tes medis akan dipesan setelah dokumen dipertukarkan antara semua pihak,” lanjut Romano.



Kesepakatan transfer ini akan membuat Henderson bermain dengan mantan kapten ikonik Liverpool, Steven Gerrard dimana klub berjuluk Faris Ad-Dahna itu telah meresmikan pemilik 186 gol untuk The Reds tersebut sebagai pelatih pada 3 Juli.



Baik Gerrard dan Henderson adalah kapten klub yang bermarkas di Anfield itu selama kurang lebih dua dekade terakhir.



Didatangkan Liverpool pada Juli 2011 dari Sunderland, pesepak bola kelahiran 17 Juni 1990 itu telah bermain 492 kali di semua kompetisi dengan mencetak 33 gol dan 61 assists.



12 Tahun membela klub yang kini diasuh Jurgen Klopp itu, Henderson memenangkan delapan gelar yang diantaranya adalah 2x Piala Liga (2011/2012, 2021/2022), Liga Champions 2018/2019, Piala Super Eropa 2019, Piala Dunia Antar Klub 2019, Liga Inggris 2019/2020, Piala FA 2021/2022, dan Community Shield 2022.