Teken Kontrak Baru, Gaji Marcus Rushford Paling Tinggi di MU Setara Erling Haaland

SINAR HARAPAN--Usai menandatangani kontrak baru dengan Manchester United (MU), striker Marcus Rushford langsung menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub.

Dilansir dari The Sun, gaji Marcus Rashford disebut naik signifikan hampir dua kali lipat dari gaji sebelumnya hingga menjadi pemain dengan gaji tertinggi.

Kontrak Marcus Rushford dengan MU sedianya akan habis pada Juni 2024. Setelah melalui negosiasi panjang, akhirnya kedua belah pihak menemui kesepakatan baru.

Rashford akhirnya setuju menandatangani kontrak baru hingga musim panas 2028.

Dilaporkan The Sun dalam kontrak barunya Rashford mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan dari sebelumnya 250.000 poundsterling atau sekitar Rp4,8 miliar per pekan menjadi 375.000 poundsterling atau sekitar Rp7,25 miliar per pekan.

Nominal tersebut otomatis menjadikan Rashford sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di klub Setan Merah.

Bahkan, gaji Rashford tersebut diklaim lebih tinggi dari gaji Casemiro dan Jadon Sancho yang berada di angka 350.000 poundsterling atau sekitar Rp6,7 miliar per pekan.

Dengan demikian, Marcus Rashford kini berada sejajar dengan Erling Haaland menempati urutan kedua pemain dengan gaji tertinggi di Liga Inggris.

Sementara posisi pertama masih ditempati oleh gelandang Mancherster City, Kevin De Bruyne.

Rashford sendiri merasa bangga dapat terus vermain untuk MU, klub yang dibelanya sejak usia tujuh tahun.

Diketahui Rashford merupakan pemain binaan akademi Manchester United sejak 2005.

"Ketika bergabung dengan Manchester United di usia tujuh tahun, saya punya mimpi besar. Gairah, kebanggaan, dan keinginan untuk sukses selalu jadi penyemangat saya ketika bermain untuk klub ini," ujar Rashford dilansir dari laman MU.