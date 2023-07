Aubameyang Akhirnya Tinggalkan Chelsea Untuk Bergabung dengan Marseille

Pierre Emerick Aubameyang (Foto: The Telegraph)

SINAR HARAPAN--Penyerang Chelsea Pierre Emerick Aubameyang mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan klub Ligue 1 atau Liga Perancis Olympique Marseille.



Dilansir dari The Mirror, Selasa, Aubameyang telah mencapai kesepakatan untuk hengkang dari Chelsea menuju Marseille.



Penyerang tim nasional Gabon itu didatangkan oleh The Blues dari Barcelona pada September 2022 dengan menelan biaya mencapai 10 juta Poundsterling.



Bersama dengan Chelsea, Aubameyang hanya menjalani penampilan sebanyak 20 kali dan mencetak tiga gol di seluruh kompetisi.



Puncak keengganan Aubameyang untuk bertahan di Stadion Stamford Bridge terjadi pada bulan Februari lalu. Chelsea memutuskan untuk mencoret nama Aubameyang dari daftar tim yang bertanding di Champions League.



Kedatangan pelatih baru Chelsea Mauricio Pochettino membuat nasib penyerang berusia 34 tahun itu tetap tak berubah, karena Pochettino tak memasukkan Aubameyang dalam skema timnya pada musim 2023/2024.



Selain itu Chelsea memang memasukkan Aubameyang dalam daftar jual dikarenakan saat ini mengalami pembengkakan pemain di tim dan enggan menanggung gaji dari Aubameyang yang senilai 160 ribu Poundsterling per pekan.



Mantan pemain Arsenal itu bakal berkesempatan langsung untuk bermain di Champions League musim depan apabila bergabung dengan Marseille. Pasalnya Marseille musim 2022/2023 finis di posisi ketiga dan mendapatkan jatah tiket untuk bermain di Champions League.



Selama berkarier di level teratas kompetisi Eropa, Aubameyang tercatat menorehkan 425 penampilan dengan menyumbangkan 219 gol serta 65 assist dari total 32.347 menit bermain.



Dengan berlabuhnya Aubameyang menuju Marseille juga menutup kemungkinan dari Barcelona yang sebelumnya mempunyai ketertarikan kepada pemain dengan tinggi 186 cm itu untuk dijadikan pelapis dari penyerang Robert Lewandowski.