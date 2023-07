Brighton tolak tawaran 1,36 trilliun Rupiah dari Chelsea untuk Caicedo

SINAR HARAPAN--Brighton and Hove Albion menolak tawaran senilai 70 juta Poundsterling atau sekitar Rp1,36 triliun dari Chelsea untuk penandatanganan gelandang bertahan Moises Caicedo.



Dilansir dari BBC, Selasa, Chelsea telah mengajukan tawaran sekitar Rp1,36 triliun kepada Brighton untuk memboyong Caicedo menuju Stadion Stamford Bridge namun tawaran tersebut ditolak oleh The Seaguls.



Saat ini Caicedo terikat kontrak dengan The Seaguls hingga 2027 dan Brighton mematok harga 100 juta poundsterling untuk menebus klausul dari pemain berusia 21 tahun itu.



Brighton percaya bahwa harga Caicedo tak kalah dengan pembelian yang diajukan Arsenal untuk merekrut gelandang West Ham Declan Rice yang kontraknya hanya tersisa setahun.



Pemain tim nasional Ekuador itu menjadi target utama The Blues di bursa transfer musim panas ini untuk mengisi lini tengah menggantikan kepergian dari N'golo Kante.



Sebelumnya Caicedo telah menyampaikan minat untuk bergabung dengan Chelsea apabila terdapat tawaran yang masuk kepada Brighton.



Brighton membeli Caicedo dari klub Ekuador Independiente del Valle dengan mahar sebesar 4,5 juta Poundsterling pada Februari 2021 lalu.



Caicedo sempat menjalani masa peminjaman di klub Belgia Beerschot dan kembali ditarik membela The Seaguls pada Januari 2022 lalu.



Sejak menjalani debut Premier League pada April 2022 lalu, Caicedo kini tercatat telah tampil sebanyak 53 kali dan mencetak dua gol diseluruh kompetisi.



Saat ini Caicedo dikabarkan akan mengikuti tur pramusim Brighton di Philladelphia, Amerika Serikat menghadapi Chelsea pada Sabtu mendatang.