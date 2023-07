Pulisic Juga Hengkang dari Chelsea, Teken Kontrak Empat Tahun dengan AC Milan

SINAR HARAPAN--AC Milan resmi mengumumkan Christian Pulisic sebagai pemain baru mereka setelah proses transfer sang pemain dari Chelsea rampung pada Kamis (13/7).



Pemain asal Amerika Serikat (AS) tersebut menandatangani kontrak berdurasi empat tahun sampai 2027 dengan AC Milan.



"AC Milan dengan senang mengumumkan transfer Christian Mate Pulisic dari Chelsea. Pemain sayap AS itu menandatangani kontrak dengan Rossoneri hingga 30 Juni 2027 dengan opsi perpanjangan sampai 30 Juni 2028," tulis klub Italia tersebut di situs resmi mereka.



Meski rincian finansialnya tidak diungkapkan, media-media Inggris melaporkan bahwa Milan mengeluarkan 20 juta euro (Rp335 miliar) plus bonus untuk memboyong pemain berusia 24 tahun itu ke San Siro. Pulisic bakal mengenakan nomor punggung 11 di klub barunya tersebut.



Pulisic menghabiskan empat musim bersama Chelsea sejak didatangkan dari Borussia Dortmund. Dia total telah tampil 145 kali, mencetak 26 gol dan 21 assist bersama The Blues di semua kompetisi.



Pemain yang mendapat julukan "Kapten Amerika" itu membantu Chelsea memenangkan Liga Champions, Piala Super UEFA dan Piala Dunia AntarKlub pada 2021.



Pulisic menjadi salah satu dari banyak pemain yang meninggalkan Chelsea di bursa transfer musim panas ini setelah klub Inggris itu finis peringkat ke-12 musim lalu, yang terendah dalam tiga dekade terakhir.



Pulisic adalah pemain Chelsea kedua yang gabung AC Milan di musim panas ini setelah Ruben Loftus-Cheek.



Sementara itu, Pulisic menjadi pemain baru keempat AC Milan di bursa transfer saat ini setelah kiper Marco Sportiello (Atalanta), Luka Romero (Lazio) dan Loftus-Cheek.

Legenda

Sebelumnya, bek Cesar Azpilicueta resmi meninggalkan Chelsea setelah 11 musim membela klub Liga Premier Inggris tersebut.



Azpilicueta telah menjadi andalan Chelsea sejak dia tiba dari tim Ligue 1 Olympique de Marseille pada 2012, membuat lebih dari 500 penampilan di semua kompetisi, mencetak 17 gol, memberikan 56 assist dan memenangkan setiap gelar utama bersama klub Inggris itu.



"Sulit untuk mengutarakan perasaan saya, waktu saya di sini sangat luar biasa," kata Azpilicueta dalam video perpisahannya yang diunggah di situs resmi Chelsea. "Saya merasa sudah memberikan segalanya. Saya menyukainya."



Azpilicueta menyebutkan bahwa momen terbaik dalam kariernya adalah memenangkan Liga Champions bersama Chelsea. "Sudah sangat jelas bahwa momen terbaik dalam karier adalah saat memenangkan Liga Champions di Porto. Trofi pertama saya sebagai kapten."



"Chelsea adalah rumah saya, akan selalu menjadi rumah saya dan saya berharap bisa kembali lagi dengan peran berbeda," katanya.



Pemilik Chelsea asal Amerika Serikat, Todd Boehly menyebu​​​​​​​t Cesar Azpilicu​​​​​​​eta adalah legenda klub dan telah meninggalkan jejak abadi di klu​​​​​​​b.



Bersama Chelsea, Azpilicueta berhasil memenangkan Liga Champions, dua Liga Premier Inggris, dua trofi Liga Europa, Piala FA, Piala Liga, Piala Super UEFA dan Piala Dunia AntarKlub.



Dia menjadi pemain Chelsea terbaru yang yang meninggalkan Stamford Bridge di bursa transfe musim panas ini, termasuk Kalidou Koulibaly, N'Golo Kante dan Edouard Mendy yang semuanya bergabung dengan klub Arab Saudi.



Kai Havertz, Mateo Kovacic dan Mason Mount masing-masing bergabung dengan Arsenal, Manchester City, serta Manchester United.



Sementara itu, Chelsea sejauh ini telah mendatangkan dua pemain baru yaitu Christopher Nkunku, Nicolas Jackson dan juru taktik anyar Mauricio Pochettino.