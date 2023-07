Vietnam Bantai Malaysia 6-0, Lolos ke Babak Semifinal Piala AFF U-19 Putri

SINAR HARAPAN--Tim nasional Vietnam lolos ke babak semifinal Piala AFF U-19 Putri 2023 seusai membantai Malaysia 6-0 pada penyisihan Grup B di Arena Atletik Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Senin malam.



Kemenangan tersebut sekaligus membuat The Golden Girls menyandang predikat sebagai juara Grup B dengan mengemas enam poin tanpa pernah kebobolan.



Pada pertandingan sebelumnya saat melawan timnas Singapura, Kamis (6/7), timnas Vietnam yang diarsiteki pelatih asal Jepang Ijiri Akira itu juga memborong gol cukup banyak, lima gol.



Ngoc Minh Chuyen bersama rekan-rekannya melanjutkan tren positif mereka pada Senin malam dengan menyarangkan enam gol tanpa balas ke kandang tim Harimau Malaya. Vietnam membukukan total 11 gol selama penyisihan grup.



Keenam gol yang mengantarkan Vietnam masuk babak empat besar AFF U-19 itu masing-masing dicetak oleh Vu Thi Hoa (22' penalti), Ngoc Minh Chuyen (26',54', 88'), Nguyen Thuy Linh (67'), dan Hoang Thi Ngoc Anh (79').



Pelatih Kepala Timnas Putri Vietnam Ijiri Akira mengaku sangat bangga atas prestasi yang diukir anak asuhnya karena dapat menang mudah dari tim-tim hebat penghuni Grup B, Singapura dan Malaysia.



Namun di balik kebanggaan tersebut Ijiri tetap mengingatkan timnya untuk fokus dan serius menatap pertandingan selanjutnya karena lawan yang dihadapi semakin berat.



Pada babak semifinal timnas Vietnam akan berhadapan dengan juara Grup C yang sedang diperebutkan oleh Thailand dan Myanmar.



Menurut Ijiri, Myanmar dan Thailand merupakan tim yang sangat kuat sehingga menjadi ancaman serius bagi Vietnam yang membawa misi menjadi juara AFF U-19 tahun ini.



"Modalnya serius dan di lapangan bermain tanpa beban. Kami optimistis bisa melewati semifinal dengan kemenangan, tunggu kami di grand final," kata dia.



Susunan pemain inti Timnas U-19 Putri Vietnam: Dahn Thi Keu My, Le Thi Bao Tram, Ho Tho Thanh Thao, Vu Thi Hoa, Tran Nhat Lan, Luu Hoang Van, Ngoc Minh Chuyen, Ta Thi Thuy, Nguyen Thuy Linh, Luong Thu Phoung, Nguyen Thi Mai Huong.